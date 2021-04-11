Hallan rinoceronte lanudo de la Edad de Hielo bien conservado

El derretimiento de una zona conocida como permafrost siberiano puso al descubierto los restos de un rinoceronte lanudo increíblemente bien conservado, incluso permanecen casi intactos muchos de sus órganos internos.

De acuerdo con el diario Siberian Times, la criatura de la Edad de Hielo fue revelada al descongelarse el permafrost en la región de Yakutia en el extremo norte de Rusia durante el pasado mes de agosto.

Se cree que es el rinoceronte lanudo mejor conservado que se ha encontrado hasta la fecha.

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Se trata de un rinoceronte joven

El rinoceronte lanudo era un espécimen joven, posiblemente de tres o cuatro años, cuando murió en algún momento entre 20 mil y 50 mil años atrás.

Debido a que los restos han permanecido ocultos y congelados durante miles de años, el cadáver está notablemente conservado y aún incluye parte de su cabello color avellana, tejidos blandos, intestinos, dientes, grumos de grasa e incluso su portentoso y llamativo cuerno.

El cuerno del rinoceronte estaba junto al cuerpo, una rareza para ese tipo de descubrimientos.

"El joven rinoceronte vivía separado de su madre cuando murió, muy probablemente por ahogamiento. El [sexo] del animal aún se desconoce. Estamos esperando que los análisis de radiocarbono definan cuándo vivió; el rango de fechas más probable es entre 20 mil y 50 mil años", comentó a Siberian Times Valery Plotnikov de la Academia de Ciencias de la República de Sakha (Yakutia), quien hizo la primera descripción del descubrimiento.

Los científicos esperan que los caminos de hielo en la región ártica sean transitables para llevar al animal a un laboratorio para su estudio.

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