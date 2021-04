Hallan sin vida a Raúl Ferreyra, taekwondoín y alumno de la UAEM

Raúl Ferreyra García, taekwondoín y estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), reportado como desaparecido a finales de febrero pasado, fue hallado sin vida en el municipio de Capulhuac.

Familiares de Raúl, de 21 años de edad, informaron por la mañana que el cuerpo fue encontrado, 40 días después de que fue reportado como desaparecido el 27 de febrero.

“Con enorme pesar informamos que lamentablemente Raúl Ferreyra García ha sido encontrado sin vida, no existen, ni existirán, palabras que puedan expresar su ausencia en nuestras vidas”, informaron los familiares del joven en la página de Facebook “Te buscamos Raúl”.

“Agradecemos de corazón a todas las personas que nos apoyaron en su búsqueda”.

Mientras que la UAEM lamentó el fallecimiento del estudiante y extendió condolencias a los familiares y amigos de Raúl a quienes desearon consuelo.

Asimismo, los familiares indicaron que despedirán a Raúl en Santa Clara de Juárez, Morelos, Estado de México, mañana jueves 8 de abril.

¿Cuándo y dónde desapareció Raúl Ferreyra?

Raúl estudiaba Ingeniería en Software en la unidad de la UAEM ubicada en Santiago Tianguistenco y era integrante del grupo deportivo universitario de taekwondo.

Según el relato de la familia, Raúl acudió con otras personas a una reunión en la comunidad de San Pedro Tlaltizapan el 27 de febrero, y desde ese día perdieron comunicación con el estudiante, por lo que reportaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Durante este mes, la familia del estudiante recibió apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y comenzaron los trabajos en la zona donde Raúl fue visto por última vez, incluso ya habían encontrado algunas de las prendas de vestir que llevaba ese día.

En redes sociales comenzó a circular el #JusticiaparaRaúl en el que se podía leer:

Que dolor tan grande para la familia que diosito les mande pronta resignación descanse en paz este joven NO se puede creer tanta maldad de gente criminal que hace esto ojalá y haya justicia porque no es justo a pagar una vida.

No hay palabras para expresar este sentimiento que me parte el alma, y no quiero imaginar como están sus padres, su hermano sus seres aun más cercanos.