¿Hay clases en escuelas de México este viernes 20 de marzo? Descubre si hay puente oficial antes de Semana Santa

¿Hay clases este viernes 20 de marzo? La duda está en el aire para muchos padres de familia. Con la cercanía de las vacaciones de primavera, surge la pregunta de si los pequeños tendrán actividades normales.

Entre los paros laborales que han sonado (como el de la CNTE) y lo que marca el calendario oficial de la SEP, aquí te aclaramos el panorama para que no te tome por sorpresa.

📅 Vacaciones de Semana Santa según la @SEP_mx



La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el periodo vacacional de Semana Santa 2026 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será del 30 de marzo al 10 de abril.



Los estudiantes regresarán a clases el lunes… pic.twitter.com/mtSC5tzL77 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 27, 2026

¿Es día de descanso oficial el 20 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 20 de marzo de 2026 es un día de actividad escolar normal para los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

A diferencia de otros viernes de Consejo Técnico, este no coincide con la descarga administrativa ni con días de asueto por ley. Sin embargo, es importante recordar que en algunas zonas del país el servicio podría verse afectado por paros como el de la CNTE y el Colegio de Bachilleres.

¿Cuándo es el próximo viernes de Consejo Técnico?

Si lo que buscas es el famoso viernes sin clases por junta de maestros, tendrás que esperar un poco más. El próximo Consejo Técnico Escolar está programado para la siguiente semana, el viernes 27 de marzo. Ese día, los docentes se reúnen para evaluar el avance académico, por lo que los alumnos de educación básica sí gozarán de un fin de semana largo justo antes de que inicien formalmente las vacaciones de Semana Santa.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa 2026?

¡Ya falta muy poco! El periodo vacacional más esperado de la primavera iniciará oficialmente el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril. Esto significa que los estudiantes tendrán dos semanas completas de descanso, regresando a las aulas el lunes 13 de abril.

Es el momento ideal para que las familias planeen viajes o simplemente un respiro de las tareas diarias.

¡Otro paro en la CDMX!



Estalla huelga en 20 planteles y oficinas generales del Colegio Bachilleres; trabajadores denuncian violaciones a su contrato colectivo.



La suspensión afecta a 90 mil alumnos.https://t.co/7kkVBE1NmS pic.twitter.com/Sbqr0feuDq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Puentes y fechas clave en el calendario de la SEP

El mes de marzo y los meses que siguen son algo movidos en las escuelas mexicanas. Además del natalicio de Benito Juárez (que este año se conmemora con un puente previo), el fin de mes se junta con el cierre de evaluaciones.

Es vital que los padres de familia estén en comunicación directa con los planteles, ya que en ocasiones se realizan juntas de entrega de boletas o actividades especiales que podrían modificar ligeramente la salida de los alumnos antes del gran descanso vacacional.