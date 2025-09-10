Dan el último adiós a hermanitos que murieron dentro de un temazcal en Puebla

San Miguel Canoa, Puebla se vistió de luto. Entre lágrimas, globos blancos y cantos de despedida, familiares, amigos y compañeros de escuela se reunieron para dar el último adiós a Daniela y Brian, de 11 y 10 años, los hermanitos que fallecieron al interior de un temazcal el pasado viernes 5 de septiembre.

El funeral se llevó a cabo en la iglesia del centro de la comunidad, donde madres y padres de familia llevaron flores y carteles con fotografías de los pequeños. Los féretros fueron cargados en algunos tramos por los propios compañeros de los niños, quienes no pudieron evitar el llanto.

Un tío encontró sin vida a los hermanitos dentro del Temazcal en Puebla

La tragedia ocurrió cuando la madre de los menores decidió tomar un baño de temazcal con sus hijos. Horas después, al notar su ausencia, el tío de los niños entró al lugar y los encontró inconscientes. Vecinos dieron aviso a las autoridades y trataron de ayudar mientras llegaban los paramédicos.

Los primeros auxilios lograron reanimar solo a la madre, quien fue trasladada de emergencia al Hospital General del Norte, donde logró recuperarse y ya fue dada de alta. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que los niños habían perdido la vida en este lamentable accidente.

¿Hay riesgos de usar un temazcal?

El temazcal es una tradición ancestral mexicana que aporta beneficios como relajación y desintoxicación, pero su uso sin supervisión o en exceso puede ser peligroso. Especialistas señalan que permanecer mucho tiempo en un espacio cerrado con altas temperaturas puede causar:



Deshidratación y golpe de calor.

Pérdida de conocimiento por falta de oxígeno.

Problemas cardiovasculares o respiratorios.

Riesgo mayor en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los expertos recomiendan acudir siempre a lugares certificados, no entrar solos, mantenerse hidratado y evitar el temazcal si se presentan mareos o dificultad para respirar. Además de no pasar mucho tiempo adentro, para no arriesgar la vida. Como en este caso de Daniela y Brian que ha dejado a toda una comunidad conmocionada.