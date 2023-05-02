Hermanos mueren abrazados durante incendio en su casa en Argentina

Conmoción se vive en la ciudad de Garín, donde dos hermanos de uno y tres años de edad murieron abrazados durante un incendio que consumió su casa en Buenos Aires, Argentina.

Los menores se encontraban al cuidado de su tío, quien se quedó dormido cuando un cortocircuito en la estufa eléctrica provocó el incendio que se propagó rápidamente por el hogar, según declaró el hombre.

El cuerpo de los hermanos Juan bautista, de un año, y María, de tres, fueron hallados abrazados entre los escombros que quedaron de lo que alguna vez fue su hogar.

Cuando los vecinos se dieron cuenta del incendio trataron de apagar las llamas con cubetadas de agua, algunos incluso resultaron con quemaduras al intentar ingresar al domicilio para rescatar a los hermanos.

Tragedia en Garín: se incendió una casa y murieron un bebé de 1 año y su hermana de 3 https://t.co/3QMdmDL93S pic.twitter.com/ulH7Ac2zxv — INFODIG (@InfodigNews) May 2, 2023

Encuentran a hermanos abrazados muertos por incendio

Los bomberos también llegaron al lugar para combatir el fuego, fueron ellos quienes rompieron una pared para rescatar a los niños, quienes se encontraban abrazados sobre su cama ya sin vida.

“Cuando entramos pensamos que no estaban los chicos porque estaba todo el humo y no se veía. Después sí los encontraron, estaban escondiditos los dos, abrazaditos sobre el colchón”, narró una de las vecinas.

El tío fue rescatado con vida aunque sufrió quemaduras de segundo grado. La mamá de los hermanos llegó minutos después de que encontraran a los menores sin vida.

Algunos vecinos declararon que la madre no cuidaba de los pequeños, incluso tenía problemas de drogadicción y continuamente los dejaba solos en la casa.

Añadieron que “desde hace dos años hacemos denuncias porque los chicos estaban solos, pero no hicieron nada”.