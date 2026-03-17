“No lo deje que se duerma": Así fue la heroica reacción de chofer de Nuevo León para salvar la vida de un bebé

En Apodaca, Nuevo León, una jornada de trabajo normal para un chofer de aplicación se convirtió en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de un bebé. Édgar Martínez nunca imaginó que al aceptar un viaje se convertiría en el ángel guardián de una familia desesperada.

La historia fue captada por la cámara de su vehículo y se ha vuelto un ejemplo de que, a pesar de las dificultades y el mundo tan complicado en el que vivimos, los buenos somos más.

Un Chófer de Didi ayudó a trasladar de forma rapida y en vida a un bebé que puso mal en Nuevo León.



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Así fue como chofer de aplicación salvó la vida de un bebé en Nuevo León

Todo comenzó cuando una mujer subió al auto de Édgar con dos pequeñitos; uno de ellos, un bebé que no reaccionaba. El instinto de Édgar se activó cuando preguntó a la señora si todo estaba bien y ella contestó que el menor no reaccionaba, pues acababa de caerse de las escaleras.

"No lo deje que se duerma, levántelo", le suplicaba el chofer, mientras buscaba con la mirada alguna patrulla de policía que les abriera paso entre el tráfico pesado.

Policía de tránsito también ayudó a trasladar al bebé

Durante el traslado, tras la búsqueda de Édgar por un policía, se toparon con el oficial de tránsito, José Miguel Estudillo. Sin pensarlo dos veces, el conductor le gritó: "voy de emergencia al Materno". El policía reaccionó de inmediato, encendió la sirena y se colocó frente al auto para abrirles paso en el tráfico provocado por semáforos y congestión de autos.

En un punto del trayecto, incluso pasaron por la madre del bebé para que se uniera al traslado desesperado.

Bebé llegó al Hospital Materno de Nuevo León

Gracias a la escolta del uniformado y la audacia de Édgar, el vehículo llegó a tiempo a las puertes del Hospital Materno infantil. El chofer no se limitó a conducir; mantuvo la calma de la familia y se aseguró de que el pequeño recibiera atención inmediata.

El bebé logró ser estabilizado y se encuentra fuera de peligro, lo que convirtió el estrés de la carrera en un gran alivio.

Édgar, chofer que salvó al bebé, se gana el corazón de las redes sociales

Aunque Édgar asegura que no buscaba ninguna recompensa, el agradecimiento de la comunidad no se hizo esperar. Una taquería local lo buscó por todo escondite recóndito para invitarle una cena completa a él y a su familia como gesto de gratitud. Pero la fama no se detuvo ahí: en TikTok, algunos usuarios ya están componiendo un corrido en honor a su hazaña, celebrando que en Nuevo León todavía hay gente dispuesta a jugársela por los demás.