¿Cómo funciona el brazalete electrónico para los acusados en libertad condicional?

Esta semana el abogado Juan Collado y el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, obtuvieron su libertad condicional, esto quiere decir que abandonarán la prisión usando un brazalete electrónico, pero ¿cómo funciona?

Los brazaletes le permiten a las autoridades saber dónde están en tiempo real las personas que enfrentan un proceso por algún delito desde su hogar. A pesar de que puede sonar sencillo, obtener uno no es nada fácil.

¿Cómo funciona un brazalete electrónico de libertad condicional?

Estos aparatos electrónicos se usan el tobillo, desde ahí, manda una señal con los datos de la ubicación de la persona a un Centro de Monitoreo. Previamente, las autoridades dan indicaciones para su configuración.

Lo anterior quiere decir que si la persona que está bajo libertad condicional excede el límite dado por el juez, enviará una transmisión con su ubicación y será detenido nuevamente.

Este brazalete está activo las 24 horas del día, cada día de la semana. Se pone en el tobillo para hacerlo más discreto.

¿Cuánto cuesta un brazalete de libertad condicional?

Existen pocas empresas autorizadas en México para proporcionar brazaletes de libertad condicional. Además, de que son aparatos costosos.

Algunas cobran un depósito de garantía de más de 15 mil pesos, reembolsable cuando termina el proceso. Además de un pago de 3 mil 500 por la instalación y una renta de 33 mil pesos que cubre seis meses de su uso.

Por si fuera poco, se deben cubrir poco más de 5 mil pesos por el costo de servicios administrativos. Retirarlo también cuesta, unos 3 mil 500 aproximadamente. Es decir que en total, el procesado tendría que pagar cerca de 60 mil pesos por enfrentar acusaciones desde su casa.

¿Qué requisitos debe cumplir un acusado para obtener un brazalete electrónico?

Este programa del Nuevo Sistema de Justicia Penal está disponible en todo el territorio mexicano; sin embargo, no todas las personas que están sujetas a proceso pueden aplicar a esto.

El cambio de medida cautelar debe ser autorizada por un juez, este analizará el riesgo de fuga tomando encuentra los documentos que presentará el interesado: comprobante de domicilio y deberá entregar su pasaporte, pues tienen prohibido salir del país.

Si considera que no existe, se fijará cada cuanto debe presentarse a firmar para comprobar que no huirá. Si no cumple con alguno de estos puntos, aún cuando ya esté en libertad condicional, esa persona regresará a la cárcel.

Cabe señalar que también depende el delito por el que una persona está acusada. Si alguien está señalado por homicidio, delincuencia organizada y/o secuestro, no podrá solicitar libertad condicional.