Efraín Noriega Campos se encontraba en una carnicería con su pareja en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), donde la atacó con un arma punzocortante, por lo que fue acusado de intento de feminicidio.

La justicia para la mujer llegó un año después, y este hombre fue detenido y ahora pasará sus días en la cárcel por agredirla y ocasionarle lesiones.

Víctima de intento de feminicidio tenía 24 años

El caso fue investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de acuerdo con la indagatoria, el caso ocurrió el 9 de julio de 2024, cuando la víctima de 24 años se encontraba con este individuo al interior de una carnicería, situada en la calle 16 de la colonia Juárez Pantitlán.

No obstante, Efraín Noriega Campos tomó un objeto punzocortante y la agredió, ocasionándole lesiones en diversas partes del cuerpo.

Una persona que también se encontraba en el establecimiento intervino para que este sujeto no continuará con la agresión, por lo que el implicado huyó del lugar.

Hospitalizan a joven tras ser atacada en carnicería

La mujer agredida fue trasladada a un hospital de la zona, donde recibió atención médica derivada de las lesiones que presentó.

Por estos hechos, la Fiscalía inició una indagatoria por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y agentes de la institución lograron detener al responsable.

La sentencia de este sujeto fue informada este sábado 23 de agosto de 2025, y el individuo fue enviado a un penal en el mismo municipio.

El hombre fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, y con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público, un juez emitió esta sentencia de condena contra el acusado.

“Efraín Noriega Campos, fue sentenciado a 13 años de prisión, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental”, informó la dependencia.