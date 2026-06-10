Misterio en Tlalnepantla: Hombre muere dentro de una patrulla y ataque armado en la GAM

La madrugada estuvo marcada por dos hechos que movilizaron a los servicios de emergencia tanto del Estado de México, como de la Ciudad de México. Por un lado, un hombre murió mientras encontraba dentro de una patrulla en el municipio de Tlalnepantla, por otro, un ataque armado registrado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero dejó a dos personas gravemente heridas, ambos casos, ya son investigados por las autoridades correspondientes que buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos

¿Qué pasó con el hombre dentro de la patrulla Tlalnepantla?

El primer incidente se registró en una gasolinera ubicada en el cruce de la calle Andrómeda y Periférico Norte en la colonia Fraccionamiento Las Rosas en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con reportes preliminares, personal de emergencia acudió al lugar tras una solicitud de apoyo relacionada con una persona que se encontraba dentro de una patrulla municipal. Al arribar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, ni las circunstancias exactas que provocaron su muerte. Después de la confirmación del deceso, la unidad oficial fue acordonada para preservar posibles indicios, posteriormente peritos y personal ministerial realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Ataque armado en la GAM deja dos heridos graves

Un ataque a balazos provocó una intensa movilización policía en la colonia Cuchilla del Tesoro, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Oriente 12 y Norte 1, donde los vecinos reportaron haber escuchado múltiples de donaciones de arma de fuego.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y paramédicos acudieron al sitio y localizaron a dos personas con heridas por impactos de Bala, Los lesiones recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron traslados de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

En ambos casos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió y deslindar responsabilidades, mientras en Tlalnepantla se busca esclarecer las causas de la muerte ocurrida dentro de una patrulla municipal, en la Gustavo A. Madero, los investigadores trabajan para identificar los responsables del ataque armado y esclarecer el móvil de la agresión. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad había informado acerca de personas detenidas en relación con estos casos.