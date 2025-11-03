¿Una horita más de sueño? Confirman nuevo horario en escuelas de Puebla; a esta hora entran los estudiantes en invierno

¡Atención, alumnos! La Secretaría de Educación Pública de Puebla implementará el horario de invierto para las y los estudiantes des los distintos estados de la región, pero ¿a qué hora entrarán a la escuela y para que alumnos aplicará?

¿Cuál es el nuevo horario para las escuelas en Puebla?

El nuevo horario en las escuelas de Puebla entra en vigor a partir del 3 de noviembre 2025 hasta el 27 de febrero 2026 , modificando la hora de entrada de miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

PREESCOLAR



Inicial escolarizado - Entrada 8:30 horas, salida 15:30 horas

Preescolar turno matutino - Entrada 9:30 horas, salida 12:30 horas

Preescolar turno vespertino - Entrada 13:30 horas, salida 16:30 horas

PRIMARIA



Turno matutino - Entrada 8:30 horas, salida 13:30 horas

Turno vespertino - Entrada 13:45 horas, salida 18:30 horas

SECUNDARIA



Secundaria General turno matutino - Entrada 7:30 horas, salida 13:30 horas

Secundaria General turno vespertino - Entrada 13:40 horas, salida 19:30 horas

Secundaria Técnica turno matutino - Entrada 7:30 horas, salida 13:45 horas

Secundaria Técnica turno vespertina - Entrada 14:00 horas, salida 20:00 horas

Las horas de entrada y salida para los alumnos de educación básica se recorrerá 30 minutos debido al horario de invierno implementado en las instituciones de la región.

¿Por qué cambiaron el horario en las escuelas de Puebla?

La razón principal del cambio de horario en Puebla se debe a que en los últimos días se han registrado bajas temperaturas en los distintos municipios de la región.

Por su parte, autoridades estatales confirmaron que las y los estudiantes podrán llevar prendas adicionales además del uniforme habitual, por lo que podrán llevar: Chamarras, bufandas, gorras y guantes, entre otras prendas que los permitan protegerse durante la temporada de frío en el estado.

¿Cómo protegerse en temporadas de frío en México?

La Universidad Autónoma de México (UNAM) sugiere a las y los mexicanos seguir las siguientes recomendaciones para evitar enfermarse durante la temporada de frío en México.

