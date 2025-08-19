Habrá nuevo acceso al Aeropuerto de Guadalajara sin pasar por la carretera a Chapala; ruta completa

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los más importantes del país, contará próximamente con un nuevo acceso, una alternativa diseñada para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado desde el centro de la ciudad. Esta ruta permitirá a los usuarios evitar la congestión habitual en la carretera a Chapala y optimizar el viaje hacia las terminales aéreas.

Nueva ruta de acceso al Aeropuerto de Guadalajara

¡Atención! Con el crecimiento continuo de la actividad aérea y la alta demanda de transporte hacia el aeropuerto, las autoridades locales han puesto en marcha un proyecto vial que incluye la habilitación de un nuevo acceso directo mediante un viaducto sobre la avenida Adolph Horn. Las obras del viaducto sobre la avenida están avanzando conforme al calendario de construcción establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.

¿Cuándo terminarán las obras del viaducto en avenida Adolph Horn?

Según los datos oficiales más recientes, se estima que la finalización total de estas obras será a finales de 2025. La entrega puntual permitirá que los usuarios puedan estrenar este acceso alternativo durante los próximos meses, justo a tiempo para la temporada alta de viajes y también rumbo al Mundial 2026

¿Cómo llegar al Aeropuerto desde el centro de Guadalajara?

La nueva ruta para llegar al aeropuerto desde el corazón de Guadalajara despeja el camino evitando la difícil y congestionada carretera a Chapala, muy transitada y con frecuentes embotellamientos.

Te damos esta ruta sugerida para llegar al aeropuerto desde el Centro:



Desde el centro de Guadalajara, dirígete hacia el este por avenida Niños Héroes o avenida Alcalde. Continúa hacia avenida Adolph Horn, tomando el nuevo viaducto que conecta directamente con la zona aeroportuaria. Sigue las indicaciones para ingresar a las terminales sin necesidad de incorporarte a la carretera a Chapala, lo que reduce considerablemente el tiempo de traslado.

Esta alternativa es especialmente útil para los viajeros que buscan mayor rapidez y comodidad, así como para los servicios de transporte que requieren rutas más eficientes.