Acribillan a dos jóvenes tras defender a su hermanita de acoso en Tláhuac, CDMX

Un acto de valentía para defender a su hermana menor de un acoso terminó en una tragedia en la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México (CDMX). Dos hermanos fueron atacados a balazos con un fusil de alto calibre; uno de ellos, de 33 años, murió, mientras que el otro, de 28, resultó gravemente herido.

Tras recibir el grave reporte, se llevó a cabo la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX); uniformados recibieron el señalamiento directo de los familiares para identificar a los dos presuntos responsables, quienes fueron detenidos minutos después del ataque.

¿Qué pasó en la Campestre Potrero, Tláhuac? Riña termina balacera

De acuerdo con el reporte oficial, todo comenzó cuando los dos hermanos, de 33 y 28 años, acudieron al domicilio de los agresores para reclamarles por haber acosado a su hermana menor de edad. El encuentro tuvo lugar en el cruce de las calles Manila y Quito, en la colonia Campestre Potrero, Tláhuac.

Testigos del hecho, familiares de las víctimas de 17 y 20 años, narraron a la policía que, lejos de dialogar, los dos sujetos abrieron la puerta de su vivienda y comenzaron a dispararles directamente con un arma larga.

🚨 En #Tláhuac, tras una riña, dos sujetos fueron detenidos por disparar a hombres; uno falleció.



Los agresores poseían un fusil de alto calibre. pic.twitter.com/S3ZCe1RrcT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2025

Identifican y capturan a presuntos asesinos de un hombre en Tláhuac

Alertados por el C2 Oriente, oficiales de la SSC llegaron al lugar. Debido a la gravedad de las heridas, los familiares decidieron trasladar a los dos hermanos a un hospital por sus propios medios. Lamentablemente, al llegar, el hombre de 33 años ya no contaba con signos vitales.

En la escena del crimen, los testigos señalaron a los responsables, quienes intentaron huir al notar la presencia policial. Los oficiales los interceptaron rápidamente. Tras una revisión, les aseguraron un arma de fuego tipo fusil de color negro con beige, con un cargador y 10 cartuchos útiles.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales en CDMX

Los detenidos, dos hombres de 27 y 30 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Tras un cruce de información, se confirmó que el detenido de 30 años es un exconvicto, ya que cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2020 por el delito de Robo calificado.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de ambos por su probable participación en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.