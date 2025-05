Hoy No Circula 28 de mayo: ¿qué autos no circulan en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 28 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La medida, que tiene como finalidad reducir los niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México, estará vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. El objetivo es controlar las emisiones de partículas contaminantes provenientes del parque vehicular en una temporada en la que las condiciones ambientales favorecen la acumulación de ozono.

¿Quiénes deben acatar el Hoy No Circula 28 de mayo?

Este miércoles no pueden circular en CDMX y Edomex los siguientes vehículos:

Engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Están exentos de esta medida los vehículos con hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos, híbridos, de gas natural, además de motocicletas, transporte público y de emergencia. No obstante, las autoridades recomiendan verificar regularmente la vigencia de los hologramas para evitar sanciones.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

Circular en un día restringido por el Hoy No Circula puede resultar en una multa económica que supera los 2,500 pesos mexicanos, además del traslado del vehículo al corralón. La infracción se detecta tanto en operativos viales como a través de sistemas de monitoreo electrónico.

El conductor deberá cubrir no solo la sanción administrativa, sino también los gastos por arrastre y resguardo del automóvil en caso de ser remitido. Por ello, se recomienda a los automovilistas estar atentos a las actualizaciones diarias del programa, ya que puede cambiar en caso de contingencia ambiental.

¿Por qué se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una política ambiental implementada por la CAMe para reducir la concentración de contaminantes atmosféricos, especialmente el ozono, que tiende a aumentar durante la temporada seca y calurosa.

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se ve afectada por factores como la radiación solar intensa, bajas corrientes de viento y alta densidad vehicular. Por ello, las restricciones vehiculares ayudan a disminuir el tránsito y las emisiones contaminantes, y forman parte de un plan integral que incluye monitoreo ambiental, verificación vehicular y protocolos de contingencia.

Hoy No Circula 28 de mayo: panorama general

Hasta el momento, no se ha activado ninguna contingencia ambiental adicional para este 28 de mayo, por lo que el programa opera de forma normal y sin Doble Hoy No Circula. Sin embargo, la calidad del aire puede variar a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población seguir los reportes oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la CAMe.