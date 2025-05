¿Hay Doble Hoy No Circula? Restricciones para este viernes 30 de mayo

¡Atención automovilistas! Para evitar vitar multas y respetar las restricciones vehiculares en el Valle de México puedes consultar el Hoy No Circula para este 30 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó las restricciones que aplicarán de acuerdo con el programa ambiental establecido de forma normal.

¿Qué autos no circulan este viernes 30 de mayo de 2025?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este viernes no podrán circular los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y que cuenten con holograma 1 o 2.

La restricción estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, y se aplicará en la Ciudad de México, Estado de México y las entidades que integran la Megalópolis.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

La restricción no aplica para los vehículos con holograma 0 y 00, eléctricos o híbridos, ni para aquellos destinados a servicios médicos, de seguridad o transporte de personas con discapacidad.

¿Hay contingencia ambiental este viernes 30 de mayo?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha declarado contingencia ambiental para este viernes 30 de mayo de 2025. No obstante, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CAMe y de los boletines meteorológicos, ya que las condiciones atmosféricas pueden variar durante el día.

La calidad del aire en esta época del año tiende a ser variable debido al incremento de temperaturas y la acumulación de ozono, especialmente en horas de la tarde. Por ello, aunque no hay contingencia activa, se invita a tomar precauciones como evitar actividades al aire libre si se percibe mala calidad del aire.

¿Qué entidades aplican el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México, así como en los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, entre otros.

¿Qué pasa si circulo cuando no me toca?Circular en un día restringido por el Hoy No Circula puede derivar en multas que oscilan entre los 2 mil y 3 mil pesos, además del retiro del vehículo al corralón. Las autoridades implementan operativos aleatorios, por lo que es fundamental respetar las disposiciones.

Recuerda que el programa tiene un enfoque ambiental y de salud pública, buscando reducir los contaminantes en la atmósfera y mejorar la calidad del aire en la región.