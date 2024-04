¡Evita multas! Autos que descansan este jueves 4 de abril por el Hoy No Circula

El Hoy No Circula, el programa que se implementó desde hace 10 años con el fin de reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y Edomex, estará vigente durante este jueves 4 de abril, por lo que consultar las restricciones te evitará una multa económica.

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene previsto activar una contingencia ambiental debido a que los niveles de partículas no rebasan los límites establecidos por los gobiernos de la Zona Metropolitana del Valle de México (por sus siglas, ZMVM), pero este escenario podría cambiar en cualquiera momento.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 4 de abril?

Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los siguientes:

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de abril

El programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana en la Ciudad de México y en el Estado de México. Las restricciones a cada tipo de matricula son definidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para el mes de abril, así quedó el calendario:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

Así aplica el Hoy No Circula en municipios del Edomex

El programa Hoy No Circula aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país: