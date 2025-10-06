¡Ojito al calendario! Así opera el Hoy No Circula para este lunes 6 de octubre.
Como parte de reducir las emisiones contaminantes, el Hoy No Circula busca mejorar el medio ambiente a raíz de la suspensión de algunos hologramas.
Este lunes 6 de octubre de 2025, el programa Hoy No Circula entrará en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México, con restricciones para ciertos vehículos según el color de engomado, número de placa y tipo de holograma.
La medida busca reducir los niveles de contaminación ambiental y mejorar la movilidad en las calles más transitadas del Valle de México.
El programa es implementado por autoridades locales como parte de las estrategias para disminuir la emisión de contaminantes y garantizar un aire más limpio para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que incluye las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Vehículos que no circularán este lunes por el Hoy No Circula
De acuerdo con el calendario oficial, los autos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6 y hologramas 1 y 2 deberán suspender su circulación desde las 5:00 horas hasta las 23:00 horas en toda la ZMVM.
Esta medida aplica tanto para vehículos particulares como para aquellos con hologramas que acrediten emisiones normales de acuerdo con el programa.
Calendario completo del Hoy No Circula
El Hoy No Circula establece restricciones diarias según el color de engomado y la terminación de las placas:
- Lunes: Engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6
- Martes: Engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8
- Miércoles: Engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4
- Jueves: Engomado verde, placas terminadas en 1 y 2
- Viernes: Engomado azul, placas terminadas en 9 y 0
- Sábados (primer y tercer del mes): Autos con terminación de placa impar y holograma 1 no circulan de 5:00 a 22:00 horas; vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado
Las autoridades recomiendan a los conductores respetar estas disposiciones para evitar multas y sanciones, así como para contribuir a la disminución de la contaminación atmosférica en la capital y el Estado de México. El cumplimiento del programa es clave para garantizar una mejor calidad del aire y movilidad más fluida en la ZMVM.