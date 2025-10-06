Feminicidio de Joceline Tapia en Mexicali: Madre desaparece tras recoger a su hijo de la escuela

Otro feminicidio vuelve a sacudir la comunidad de Mexicali, Baja California, tras el hallazgo del cuerpo de Joceline Dianneth Tapia Corral, presuntamente en el canal Tulichek la mañana del sábado 4 de octubre.

La joven madre había sido reportada como desaparecida desde el viernes 3 de octubre, después de acudir a recoger a su hijo al Centro de Atención al Niño Autista (CANAM).

¿Qué le pasó a la madre que desapareció en Mexicali?

Según familiares, Joceline salió a recoger a su hijo de tres años, pero a partir de ahí nunca más se volvió a saber de ella. Su camioneta fue encontrada con el menor a bordo, pero de ella no se tuvo noticia hasta el hallazgo del cuerpo.

Tras la desaparición, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en Baja California emitió una ficha de búsqueda, pero amigas insistan que la madre previamente había denunciado por violencia a su expareja.

No fue hasta la mañana del sábado, cuando medios locales reportaron que un cuerpo fue encontrado flotando en el canal Tulichek, con marcas evidentes de violencia, incluyendo manos atadas.

Más tarde, autoridades informaron que el cuerpo podría pertenecer a Joceline Tapia, pero aún faltaban por realizar pruebas periciales para confirmar su identidad.

Exigen justicia por el feminicidio de Joceline Tapia en Mexicali

En redes sociales, sus amigas y familiares han exigido que este caso no quede impune, ya que aseguran que la mujer había reportado la violencia que sufría, sin que la Fiscalía Estatal atendiera su caso.

“Mi hermosa, hace tres días cumpliste 29 años. Ayer alguien decidió apagar tu luz, pero tu nombre se escuchará fuerte porque esto no puede ser un caso más que se olvide”, escribió una amiga en redes sociales.

De manera extraoficial, se ha informado que el presunto agresor habría sido detenido por las autoridades de Mexicali; sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.