Hoy No Circula Sabatino 4 de octubre: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¡Cuidado con el Hoy No Circula Sabatino! en la Ciudad de México y el Estado de México. A diferencia de los días entre semana, los sábados las restricciones aplican según el número de holograma y la terminación de la placa.

Este esquema se implementa porque los sábados también hay una gran cantidad de automóviles circulando en el Valle de México, lo que incrementa los niveles de contaminación.

¿Qué autos descansan este sábado 4 de octubre?

Como se trata del primer sábado del mes, este 4 de octubre deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:



Autos con holograma 1 con placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9)

Todos los autos con holograma 2

Es importante aclarar que los autos con holograma 0 y 00 están exentos, al igual que los vehículos eléctricos, híbridos o que funcionan con gas natural.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El programa funciona en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Megalópolis:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Esto significa que si planeas salir en auto durante el fin de semana, debes asegurarte de que tu coche no tenga restricciones, o podrías enfrentar una multa.

¿Qué pasa si circulas cuando no te toca?

Las sanciones por incumplir el Hoy No Circula son bastante claras: una multa económica que puede superar los 3 mil pesos dependiendo de la zona y la autoridad que la imponga. Además, tu auto puede ser llevado al corralón, lo que significa más gastos y complicaciones.

¿Por qué es importante respetar el Hoy No Circula?

El objetivo de estas medidas no es solo evitar multas, sino contribuir a tener un aire más limpio en el Valle de México. El tránsito vehicular es una de las principales fuentes de contaminantes, por lo que cada restricción ayuda a reducir emisiones.