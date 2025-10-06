Huracán “Priscilla” golpea con fuerza a México: alerta por intensas lluvias en 14 estados

¡Alerta en México! Se prevé que el huracán “Priscilla” de categoría 1 se desplace frente a las costas de México durante este 6 de octubre, por lo que tendremos un lunes con bastante lluvias en gran parte de la república.

Sus bandas nubosas provocarán aguaceros y fuertes rachas de viento, además de oleaje elevado en el Pacífico mexicano. Por ello, antes de salir de casa, asegúrate de no dejar ropa en el tendedero.

¿Cuál es la trayectoria del huracán “Priscilla” y qué estados afectará?

"Priscilla” se localizará frente a las costas de Jalisco y al sur de Baja California Sur. Aunque su desplazamiento mantiene en alerta a los estados de:



Michoacán

Jalisco

Colima

Guerrero

Nayarit

El centro de #Priscilla, #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 445 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco.



Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/cfQZXnNGAQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025

Además, los canales de baja presión y la interacción con otras corrientes atmosféricas generarán lluvias intensas en gran parte del centro y sur del país.

También se esperan rachas de viento de 80 a 100 km/h con oleaje de 4 a 5 metros en Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de 40 a 50 km/h con oleaje de hasta 3.5 metros en la costa de Guerrero.

¿Dónde va a llover por el huracán en México?

Lluvias muy fuertes: Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Lluvias fuertes: Sinaloa, Nayarit, Puebla y Yucatán.

Sinaloa, Nayarit, Puebla y Yucatán. Chubascos: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos: C hihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí.

hihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí. Lluvias aisladas: Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas para este lunes 6 de octubre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 6 de octubre de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Clima en CDMX y Estado de México hoy lunes

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco por la mañana y bruma o bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde se prevé ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

