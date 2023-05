Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 5 de mayo de 2023?

¡Ya es fin de semana! Pero recuerda que si tu auto tiene holograma 1 y 2, no estás exento del programa Hoy No Circula, el cual se mantiene activo para este viernes 5 de mayo, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Por este motivo y si aún no sabes qué autos descansan este día, a continuación te presentamos el calendario completo, con el Hoy No circula Sabatino incluido.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este viernes 5 de mayo no circulan los carros con holograma 1 o 2 que tengan engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

¿Qué autos no circulan este viernes 5 de mayo en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

Hoy No Circula para autos foráneos en CDMX y Edomex: así funciona

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Hoy No Circula viernes 5 de mayo: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

Cualquier autoridad de tránsito te puede detener e infraccionar, por lo que es importante que te mantengas al margen del horario en que está prohibido andar en la CDMX y zona conurbada del Estado de México.

Hoy No Circula Sabatino para este sábado 6 de mayo

Ya es momento de planear tu fin de semana, pues recuerda que hay Hoy No Circula Sabatino, y para este sábado 6 de mayo, los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9). Recuerda que estas restricciones aplican siempre y cuando tengan holograma número 1; los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.