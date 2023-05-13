La madre de Idaho, Lori Vallow, fue hallada culpable de asesinar a sus hijos

Un jurado en Idaho encontró a Lori Vallow-Daybell culpable de matar a dos de sus hijos y conspirar para matar a la primera esposa de su quinto marido. El jurado llegó al veredicto en menos de siete horas de deliberación.

Lori Vallow-Daybell ahora se enfrenta a cada vida en prisión. Se espera que su sentencia tenga lugar en tres meses.

Los fiscales se concentraron en las creencias religiosas de Vallow sobre los zombis y un día del juicio que se acerca como motivos parciales de los asesinatos.

Vallow-Daybell permaneció casi inmovilizada mientras se anunciaban los veredictos de culpabilidad por los cargos de asesinato, conspiración y robo mayor.

La decisión de culpable del jurado del cierra el libro del juicio de mes de largo para la madre de Idaho, que los fiscales dicen que fue motivada por la cita "dinero, poder y sexo" para matar a sus dos hijos y conspiró para matar a la esposa de su marido en ese momento.

Los abogados de Vallow mantienen la inocencia de su cliente.

Today is a good day! My former sister-in-law, #LoriVallow, was convicted of all charges. Justice won’t bring back my niece, Tylee Ryan, her little brother, JJ Vallow, or Chad Daybell’s first wife, Tammy Daybell, but it lightens the load a bit. (1/4) pic.twitter.com/vZWolMWfSk — Annie Cushing (@AnnieCushing) May 12, 2023

¿Qué hizo Lori Vallow?

El caso desagradable, que involucra una red enredada de muertes de familiares y creencias religiosas del día del juicio, comenzó en septiembre de 2019, cuando Tylee Ryan, de 17 años, y Joshua o "J. J.", de siete años, hijos de Vallow de matrimonios anteriores, fueron vistos por última vez.

Poco después, se casó con Chad Daybell en Hawái. Esto sucedió a semanas de que la esposa de Daybell murió en su sueño solo unas semanas antes.

Los familiares pronto comenzaron a preocuparse por la ausencia de los menores por lo que contactaron a las autoridades. Cuando las autoridades realizaron un control de bienestar de J. J. en noviembre de 2019, la policía dijo que Vallow-Daybell les dijo que su hijo estaba con un amigo en Arizona. Regresaron al día siguiente con una orden de registro sólo para encontrar que la pareja había desaparecido.

La pareja fue localizada en Hawái en enero de 2020 sin los menores desaparecidos. Después de una búsqueda de meses, la aplicación de la ley localizó los restos de los niños en la propiedad de Chad Daybell, al sureste de Idaho.

Daybell y Vallow-Daybell fueron acusados por asesinato en mayo de 2021. El juicio de Chad Daybell se realiza por separado.

Lori will likely spend the rest of her life behind bars for the murder of her two youngest children, Tylee and JJ, and Tammy Daybell. Good Riddance. #LoriVallow #LoriVallowTrial pic.twitter.com/WAU384iXhZ — Annie Elise x 10 to LIFE (@_10toLIFE) May 12, 2023

Las creencias religiosas de Vallow y Daybell

La cosmovisión religiosa apocalíptica de la pareja fue el enfoque durante el juicio. Los fiscales dicen que creyeron que eran figuras religiosas que utilizaron un sistema para clasificar a las personas como "claras" u "oscuras".

Pero antes de que los niños desaparecieran, Charles, el esposo separado de Vallow-Daybell, le habló a la policía sobre sus creencias.

Solicitó el divorcio, pero antes de finalizarlo, el hermano de Vallow-Daybell, Alex Cox, disparó y mató a Charles en julio de 2019. Ella enfrenta un cargo de conspiración para cometer asesinato en Arizona en relación con ese asesinato. Cox murió en diciembre de 2019.