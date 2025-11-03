Identifican a víctimas del incendio en tienda de Hermosillo, Sonora: Zelma y sus 2 hijos murieron

A un día de la tragedia que sacudió a Hermosillo, Sonora, y que dejó un saldo de 23 muertos en una tienda de descuentos del centro de la ciudad, las familias comenzaron el difícil proceso de identificación de los cuerpos.

Entre las víctimas se encuentran trabajadores, clientes y familias completas, quienes, como cualquier otro día, acudieron a hacer sus compras cuando el incendio acabó con sus vidas.

Incendio en tienda Waldos Hermosillo: ¿Qué se sabe de las víctimas?

Las autoridades y familiares han confirmado públicamente algunos de los nombres de quienes perdieron la vida:



Guadalupe Córdova, estudiante de la UPN en Hermosillo

Jesús Murrieta, originario de Baviácora

Zelma Quintero, enfermera, y sus hijos Danna Alejandra de ocho años y Rafael Alejandro de un año

Carmelita Aguilar, funcionaria de Sidur Sonora

Jhoana Hernández, joven cajera que recién había comenzado a trabajar

Francisca Guadalupe

Julio César Salas

María Guadalupe Pérez

La tarde de este domingo 2 de noviembre, la familia de Zelma Quintero realizó un emotivo homenaje afuera del Hospital San José, donde ella trabajaba como enfermera.

Familiares y amigos soltaron globos blancos en memoria de Zelma y sus hijos, mientras los cuerpos eran trasladados a Guaymas para su sepultura.

Causas del incendio en tienda de Hermosillo, Sonora

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas del 1 de noviembre, y la causa probable fue una falla en un transformador dentro del local.

Por otra parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó el saldo preliminar y aseguró que el Gobierno estatal dará acompañamiento integral a las familias afectadas.

Además, se informó que la tienda Waldo’s no contaba con plan de protección civil desde 2021, motivo por el cual esta sucursal y las 68 que operan en el estado fueron suspendidas temporalmente mientras continúan las investigaciones.

Muere familia en explosión de Hermosillo: un niño y embarazada entre las víctimas

Otra de las víctimas fue Lupita Castro, a quien su esposo dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, recordándola con palabras llenas de amor y tristeza.

"El amor de mi vida... un maldito accidente te arrebato la vida junto con nuestra bebé. Era yo el que se tenía que haber ido, no tú. Descansa en paz mi Reyna hermosa."

Las familias y amigos de las víctimas han recibido apoyo de autoridades locales, instituciones y vecinos, quienes se han sumado a los homenajes.