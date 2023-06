Iglesia del siglo XVI en Tapijulapa, Tabasco en riesgo de colapso por termitas

La iglesia de Tapijulapa en Tacotalpa, Tabasco está en riesgo de colapso por una plaga de termitas. Señalan que se debió al tipo de madera usada para la reconstrucción de este templo de finales del siglo XVI, después de que en 2012 el INAH lo declarara monumento histórico.

“El comején, la termita, ya ha comido toda la madera las vigas y esto en un momento dado puede colapsar. Por lo general así están todas la vigas, ya están ahuecadas, la termita está por dentro comiendo día y noche y eso pues ya le tocas ahí a la madera y están huecas”, describió Ángel Gómez, miembro del comité pro reconstrucción.

Iglesia del siglo XVI en Tacotalpa, Tabasco en riesgo de colapso por termitas

“Porque la madera que tenía antiguamente eran madera resistente. Ya en esos tiempos lo que trajeron fue pura madera ya de pino que esa no resiste mucho tiempo”, agregó José Álvarez, habitante de Tapijulapa.

Hace tres años, se dictaminó el daño que presenta el techo y ante el peligro inminente desde octubre de 2022 el templo permanece cerrado, sin una fecha para empezar las reparaciones.

¿Por qué no reparan iglesia de Tapijulapa?

“Cuando esto pasa a ser patrimonio cultural de la nación, bajo el resguardo del INAH, pues ni nos dejan que pongamos un clavo, ni tampoco lo componen ese es el problema”, señaló describió Ángel Gómez, miembro del comité pro reconstrucción.

Ante esta declaración, Carlos Giordano, director del centro INAH en Tabasco declaró: “No le pueden hacer cualquier cosa, no es que no los dejemos trabajar, lo que le pedimos, lo que les pedimos es que nos presenten su proyecto y nosotros le digamos si ese proyecto es viable o no es viable y si no es viable les sugerimos que sí se puede hacer”.

El Comité Pro Reconstrucción de la iglesia asegura que el gobierno del Estado es el que tiene que hacer el proyecto, pero mientras se ponen de acuerdo, el tiempo pasa, la madera se apolilla aún más y los turistas se van decepcionados sin poder conocer a fondo la historia del lugar.

Los lugareños creen que así su pueblo mágico pierde brillo, pues las autoridades no se preocupan por arreglar ni los edificios históricos ni los múltiples desperfectos en las calles y con ello todos pierden.