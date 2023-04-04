Cuida a tu lomito o michi: Inauguran veterinaria pública en el Jardín Pushkin de la CDMX

Los visitantes del Jardín Pushkin en la Ciudad de México (CDMX) ahora pueden llevar a sus mascotas a ser atendidas en la nueva veterinaria pública inaugurada en dicha zona.

La veterinaria pública localizada entre las avenidas Cuauhtémoc y Álvaro Obregón atenderá a los animales de compañía, como perros y gatos, de forma gratuita. El espacio que era una biblioteca y fue abandonado en años anteriores, quedó recuperado por el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

La médico veterinario Yolanda Fuentes, quien atiende en dicho lugar, reconoció que han recibido mucha asistencia de personas que llevan a tratamiento a sus animales de compañía. Llamó a los dueños a ser responsables con sus mascotas y a llevarlos a atención médica al menor síntoma.

“Ha sido muy positiva la asistencia de las personas, ha sido bastante nutrida su participación. Sigan atendiendo su salud al igual que su belleza. Cualquier cosa que les llame la atención, por simple que lo crean, hay que acudir al especialista”, expresó la veterinaria del Jardín Pushkin de la CDMX.

¿Cuáles veterinarias públicas atienden en la CDMX?

Además de la ubicada en el Jardín Pushkin, la CDMX también existen otras opciones de veterinarias públicas para atender a las mascotas, como el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en la Avenida General Carlos L. Grácida s/n, casi esquina con Eje 6 Sur Avenida Luis Méndez, Colonia Santa Cruz y Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa.

Dicho recinto atiende de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas, mientras que los sábados y domingos abre sus puestas de las 8:00 a las 18:00 horas. Es necesario solicitar cita en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas a los números telefónicos 55 1546 0446 y 55 5693 9892, Ext. 103.

En caso de no solicitar cita previa, es necesario pedir una ficha en los mismos horarios de apertura, las cuales estarán sujetas a la disponibilidad del hospital.

El Hospital Veterinario de la Ciudad de México cuenta con un Área de Manejo, la cual sirve de apoyo al consultorio en atención de heridas, quemaduras, fracturas, golpes, sedaciones y vendajes. #agataninforma #saludanimal

Información general en https://t.co/B9yOH7NFPw pic.twitter.com/l0R4HRKZ5l — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) February 4, 2022

También existe el Hospital Veterinario de Especialidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sólo atiende con citas programadas que pueden ser solicitadas en los teléfonos 5622 5864, 5622 5865 y 5622 5866, de lunes a viernes en un horario de 10 a 17 horas y sábados de 10 a 14 horas.

El hospital está ubicado en el edificio número 9 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, CDMX, C.P. 04510. La atención es en un horario de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados es de 10:00 a 14:00 horas.