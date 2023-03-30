Migrante que murió en incendio en Ciudad Juárez hipotecó su casa y heredó la deuda a su familia

Rubelssy Manriquez Pérez Ramírez es uno de los 38 migrantes que murieron en el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un centro de detención. El hombre originario de Guatemala tuvo que hipotecar su casa para pagarle al coyote, ahora, la deuda se le quedó a su esposa.

La familia de Rubelssy radica en San Antonio Sacatepéquez San Marcos y enfrenta la tragedia migratoria que nuevamente enluta a Guatemala. Para ellos, el sueño americano se convirtió en una pesadilla.

Elida Rivera, esposa del migrante muerto en el incendio en Ciudad Juárez, enfrenta la pérdida de Rubelssy, quien dejó a tres niños en orfandad de 5, 6 y 11 años de edad, pero su tragedia no termina ahí.

Además del dolor por la muerte del migrante guatemalteco, la familia debe pagar 140 mil quetzales, equivalentes a 325 mil pesos mexicanos, o se quedarán sin hogar.

La pareja de guatemaltecos hipotecó su casa para pagarle al coyote que iba a cruzar ilegalmente a Manrique Pérez Ramírez hacia Estados Unidos. El viaje lo inició hace 15 días, pero fue truncado cuando las autoridades migratorias lo detuvieron.

|Reuters

Rubelssy Manriquez Pérez Ramírez trabajaba como taxista en San Marcos, pero la necesidad de mejorar su calidad de vida lo obligó a partir de su país de origen hacia Estados Unidos, ahora retornará en un ataúd y sin fecha establecida para brindarle sepultura.

Identifican a presuntos responsables del incendio en Ciudad Juárez donde murieron 38 migrantes

La fiscal general de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que ya identificaron a ocho posibles responsables del incendio en Ciudad Juárez que provocó la muerte de 38 migrantes, entre ellos el guatemalteco Rubelssy Manriquez Pérez Ramírez.

En el centro de migrantes donde se inició el incendio en Ciudad Juárez, se encontraban 68 migrantes alojados, quienes iba a ser deportados a su país de origen. De ellos, 28 son guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un más de origen ecuatoriano.

