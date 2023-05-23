Un estudiante pudo haber provocado el incendio en una escuela de Guyana

Una estudiante ha sido señalado como el presunto responsable de provocar el incendio en una escuela del centro de Guyana.

Durante el siniestro registrado en el internado, murieron 19 menores de edad, según ha informado este martes 23 de mayo de 2023, David Adams, alcalde de la ciudad en donde se produjo la tragedia.

Los estudiantes, prácticamente todas niñas indígenas, murieron en torno a la medianoche del domingo, en su mayoría en el lugar del siniestro.

At least 19 children died after a fire gutted a secondary school dormitory in Guyana overnight, emergency services and the government said https://t.co/Twfx4CKDaE pic.twitter.com/TWRZYoUiOb — Reuters (@Reuters) May 22, 2023

Incendio en escuela de Guyana deja 19 muertos y más de 20 lesionados

Más de 20 menores fueron hospitalizados a causa del incendio, que la policía había señalado desde el pasado lunes que estaba investigando como provocado.

David Adams, alcalde de Mahdia, dijo que: "Puedo confirmar que el incendio fue provocado por una estudiante", y agregó que la alumna no resultó herida en el incendio y que no podía confirmar si la estudiante estaba bajo custodia del Gobierno.

La policía de Guyana no quiso confirmar la implicación de un estudiante en el incendio, como tampoco lo hizo la ministra de Educación, Priya Manickchand.

Prime Minister, Brigadier (retd) Mark Phillips; Minister of Education, Priya Manickchand & Minister of Home Affairs, Robeson Benn, visited affected students & distressed families following the deadly early morning fire which has destroyed the Mahdia Secondary School Dormitory. pic.twitter.com/waMUoqVkJQ — PPP/C Guyana (@ppp_guyana) May 22, 2023

Incendio mortal en escuela de Guyana fue provocado por un estudiante

La Ministra Manickchand señaló: "No quiero hablar de la investigación ni de a dónde conduce. Lo que sé es que el incendio ha concluido y que saben dónde fue provocado y que fue provocado maliciosamente. No quiero hablar de ningún estudiante en particular en este momento".

Cuando fue consultada por las acusaciones acerca de que la residencia no estaba equipada con un moderno sistema de alarma contra incendios y que los estudiantes no habían recibido formación sobre simulacros de incendio, Manickchand agregó que: "Todo eso se está investigando y se emitirá un informe una vez que se haya hecho".