Este martes, después del mediodía, se reportó un incendio en el Caesars Superdome, la casa de los New Orleans Saint, que provocó daños al techo del estadio y dejó una persona con quemaduras leves.

De acuerdo con medios locales, una pieza del equipo de lavado a presión se incendió y se extendió a una pequeña esquina de la parte inferior del techo, siguiendo hasta una canaleta de lluvia.

Doug Thornton, vicepresidente de estadios de ASM Global, corroboró que el fuego ocurrió en la “tina de canaleta” del Superdome.

En los videos del incendio se puede ver el humo negro y gris saliendo de la parte superior del Superdome, lo que alertó a las personas que pasaban por el lugar.

Al estadio llegaron 23 unidades y 51 bomberos para apagar el incendio. Por fortuna, no fue tan grande, y los bomberos pudieron sofocar las llamas en 20 minutos, aunque aún no se conoce la gravedad de los daños materiales.

Alrededor de las 13:05 horas, los bomberos señalaron que el fuego ya se encontraba bajo el control y tanto el humo como las llamas ya no eran visibles, únicamente quedó una marca de quemadura negra en el techo.

Mientras tanto, el Servicio de Emergencias Médicas de Nueva Orleans dijo que una persona fue llevada al Centro Médico Universitario con quemaduras leves.

El próximo 3 de octubre, los New Orleans Saint tienen previsto un encuentro contra los NY Giants, en el Superdome, por lo que habrá que esperar para saber si el partido se realizará en su casa, o de nuevo moverán la sede de sus encuentros.



El Caesars Superdome estaba en mantenimiento

Aunque el paso del huracán “Ida” no dejó daños graves al estadio de los New Orleans Saint, el recinto había cerrado sus puertas porque no contaba con energía eléctrica, y los partidos programados hasta el 12 de septiembre fueron cambiados de sede.

Por lo que actualmente, varios trabajadores se encontraban en el estadio dándole mantenimiento para que estuviera en condiciones óptimas el próximo 3 de octubre.

