Independencia de México: Últimas noticias de hoy 15 de septiembre 2023 en FIA

Este 15 de septiembre de 2023, todos los paisanos se preparan para celebrar la Independencia de México. Consulta aquí, en Fuerza Informativa Azteca, todas las noticias de hoy relacionadas con las fiestas patrias; así como lo que está pasando en el mundo este viernes.



Grito de Independencia de AMLO 2023

Llegó el día más mexicano del año y con él, la ceremonia del Grito de Independencia, presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Palacio Nacional, misma que se transmitirá por TV Azteca. En caso de que salgas de casa a celebrar, toma en cuenta que varias alcaldías tendrán Ley Seca; asimismo habrá alcoholímetro en diversos puntos de la ciudad.

Por otro lado, Grupo Frontera amenizará la noche en el Zócalo capitalino, pero todos los estados, y también las alcaldías en CDMX, tendrán sus propios conciertos; así que la diversión no faltará.



¿Qué pasa en la caseta de México-Cuernavaca hoy

Esta mañana, manifestantes bloquearon la caseta de México-Cuernavaca, lo cual provocó caos tanto en dirección al estado de Morelos, como para ingresar a la CDMX.



Murió el pintor y escultor colombiano Fernando Botero

Botero murió en Italia a los 91 años de edad. El artista trabajó por más de siete décadas como pintor y escultor, y algunas de sus obras fueron subastadas hasta en dos millones de dólares.



¡Un caso más! Cae elevador en edificio de Jalisco

En Jalisco, tres trabajadores de una constructora sufrieron un trágico accidente, luego de que subieron a un elevador de carga y este se desplomara, lo cual provocó la muerte de uno de ellos.



Sheinbaum comenzará gira en Michoacán

La coordinadora del Comité de la Cuarta Transformación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, informó que el próximo domingo comenzará su gira rumbo a las elecciones 2024 por toda la República Mexicana.



Tren Interurbano México-Toluca: Primeras fotos, costo y qué estaciones abren hoy

Este viernes, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, dio inicio a las operaciones del Tren Iterurbano México-Toluca en el tramo de Lerma a Zinacantepec. También dio detalles del precio del boleto y de cuándo estará listo este transporte en su totalidad.



FGR habría entregado en extradición a Ovidio Guzmán

De acuerdo con la prensa estadounidense, Ovidio Guzmán, señalado por narcotráfico y conspiración, fue extraditado a los Estados Unidos, presuntamente se encuentra bajo custodia en Chicago.