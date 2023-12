Senadora Indira Kempins renuncia a bancada de Movimiento Ciudadano

La senadora Indira Kempis Martínez renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), esto lo dio a conocer a través de un tuit en el que compartió una fotografía de la carta que envió a la presidenta Ana Lilia Rivera.

“Decidí separarme del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el senado mexicano. Mi gratitud con la gente que confía en mi trabajo, ideas y visión por Nuevo León y México. El juicio para proteger mis derechos políticos electorales en el TEPJF continuará", se puede leer en la publicación.

Cabe recordar que Indira buscó la candidatura para la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024, junto al partido naranja; sin embargo, acusó ser víctima de violencia política en razón de género.

Indira Kempis buscó la candidatura presidencial de la mano de MC

Kempis menciona que no fue tomada en cuenta por su ahora expartido, pues en su momento se eligió al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por lo que el pasado 22 de noviembre presentó una impugnación correspondiente en su partido. Tras la pérdida de la senadora Martínez, el PRI pasó a ser la tercera fuerza política dentro del Senado.

Posteriormente, el 19 de diciembre presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEPJF, el cual se mantendrá vigente aún con su renuncia del partido naranja.

Hasta el momento, no ha dado a conocer si se unirá a otro partido ni su futuro político en el marco de las elecciones 2024.

Promoví un incidente de incumplimiento en el Tribunal Electoral para obligar a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de @MovCiudadanoMX a que cumplan con la resolución del @TEPJF_informa pasan los días y no lo resuelven. pic.twitter.com/rAdtuYOcy5 — Indira Kempis de I. (@IndiraKempis) December 19, 2023

Fue en agosto pasado cuando dio a conocer su aspiración presidencial; sin embargo, acusa que recibió acoso, presión e incluso amenazas para que dejara el participar en el proceso interno del partido naranja.

“Las intimidaciones son parte de un juego que no deberíamos jugar porque eso no es hacer política (...) hace unos días me comunicó mi equipo de una llamada de advertencia, que si seguía en mi aspiración hacia la Presidencia, obviamente por Movimiento Ciudadano”, comentó en su momento.