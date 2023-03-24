INE culpa a Plan B por retraso en producción de credenciales para votar

La tarde del pasado 23 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE), culpó directamente al Plan B, impulsado por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el retraso en la producción y entrega de al menos 341 mil credenciales para votar. Específicamente por el cambio temporal del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, el INE señaló que a partir de esta semana en curso, se normalizó el proceso de producción y entrega de 341 mil 927 credenciales para votar.

"Debido a que Edmundo Jacobo Molina fue suspendido temporalmente como secretario Ejecutivo, las credenciales para votar que se solicitaron del 3 al 9 de marzo del presente año, tuvieron un ajuste en su diseño, para que apareciera en ellas la firma de Roberto Heycher Cardiel Soto, quien ocupó la encargaduría de despacho de la Secretaría Ejecutiva por la ausencia de Jacobo Molina", aseguró el INE.

En ese sentido, el INE aclaró que después de la restitución de Edmundo Jacobo Molina, las credenciales para votar tramitadas a partir del 13 de marzo retomaron el formato anterior, por lo que se normalizó el proceso de producción.

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Edmundo Jacobo permanece como secretario Ejecutivo del INE por decisión del TEPJF

El pasado 22 de marzo de 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la victoria a Edmundo Jacobo Molina para que siguiera en la Secretaría Ejecutiva del INE. Esto, tras destacar que era inaplicable el artículo transitorio del Plan B.

Cabe recordar que fue removido de su cargo cuando el Plan B de AMLO entró en vigor el pasado 2 de marzo. La reforma, además, modificó las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva que se encargaba de administrar todos los recursos del instituto. Esa responsabilidad ahora recae en una Comisión de Administración de la que serán responsables 5 consejeros electorales.

Edmundo Jacobo llegó al puesto desde el 2008, además fue reelegido en 2014 y en 2020 por un plazo de seis años más, con un total de 18 años en el INE.

