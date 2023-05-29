¡Calentando motores! INE entrega documentación y útiles necesarios para elecciones en Edomex 2023

En el marco de las elecciones 2023, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó la documentación y los útiles necesarios a las presidencias de la Mesa Directiva de Casillas en el Estado de México (Edomex).

"Los paquetes son entregados por personal de las Juntas Distritales del @IEEM_MX a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, para que estos a su vez los entreguen a la Ciudadanía que presidirá las Mesas Directivas de Casilla el 4 de junio", redactó la Secretaría Ejecutiva del IEEM a través de su cuenta de Twitter.

#Hoy 29 de mayo se realiza en todo el #EstadoDeMexico la "Entrega de Documentación y Útiles Necesarios a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla" 🗳 @IEEM_MX #MiEstadoMiElección pic.twitter.com/HUJSrER1Rt — Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) May 29, 2023

¿Cuáles son los materiales electorales?

De acuerdo con el INE, algunos de los materiales electorales son:



Cancel electoral portátil.

Líquido indeleble.

Urnas.

Caja paquete electoral.

Marcadores de boletas.

Marcadora de credenciales.

Base porta urnas.

Mampara especial.

Estos materiales deberán entregarse a los ciudadanos que presidirán las mesas directivas de casilla el próximo domingo 4 de junio.

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el 4 de junio|Twitter @blancamartinex

¿Cómo se integra la mesa directiva de casilla?

La mesa directiva de casilla está conformada por:



Un presidente, el cual es la máxima autoridad en la casilla, cuida las condiciones de la urna, entrega las boletas a los electores y cuenta los votos con apoyo de sus compañeros.

Un secretario: llena actas y documentos durante la jornada electoral, comprueba que el nombre del elector esté en la Lista Nominal, marca las credenciales para votar

Dos escrutadores: ayuda al secretario, cuenta el número de personas que votaron y clasifica los votos que se sacaron de las urnas.

Tres suplentes generales: se presentan a las 7:30 horas por si acaso falta uno de los funcionarios propietarios.

Cabe recordar que la mesa directiva de casilla es una autoridad electoral integrada por ciudadanos que tiene como objetivo respetar y hacer respetar la emisión y efectividad del voto. Es importante saber cómo tachar la boleta electoral para que no se anule el voto, así como si es un delito el tomarle foto y compartirla.