¡Calentando motores! INE entrega documentación y útiles necesarios para elecciones en Edomex 2023
Con las elecciones en Edomex y Coahuila a la vuelta de la esquina, los institutos electorales se encuentran calentando motores al entregar el material necesario.
En el marco de las elecciones 2023, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó la documentación y los útiles necesarios a las presidencias de la Mesa Directiva de Casillas en el Estado de México (Edomex).
"Los paquetes son entregados por personal de las Juntas Distritales del @IEEM_MX a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, para que estos a su vez los entreguen a la Ciudadanía que presidirá las Mesas Directivas de Casilla el 4 de junio", redactó la Secretaría Ejecutiva del IEEM a través de su cuenta de Twitter.
#Hoy 29 de mayo se realiza en todo el #EstadoDeMexico la "Entrega de Documentación y Útiles Necesarios a las Presidencias de Mesa Directiva de Casilla" 🗳 @IEEM_MX #MiEstadoMiElección pic.twitter.com/HUJSrER1Rt— Secretaría Ejecutiva IEEM (@Sejecutiva1) May 29, 2023
¿Cuáles son los materiales electorales?
De acuerdo con el INE, algunos de los materiales electorales son:
- Cancel electoral portátil.
- Líquido indeleble.
- Urnas.
- Caja paquete electoral.
- Marcadores de boletas.
- Marcadora de credenciales.
- Base porta urnas.
- Mampara especial.
Estos materiales deberán entregarse a los ciudadanos que presidirán las mesas directivas de casilla el próximo domingo 4 de junio.
¿Cómo se integra la mesa directiva de casilla?
La mesa directiva de casilla está conformada por:
- Un presidente, el cual es la máxima autoridad en la casilla, cuida las condiciones de la urna, entrega las boletas a los electores y cuenta los votos con apoyo de sus compañeros.
- Un secretario: llena actas y documentos durante la jornada electoral, comprueba que el nombre del elector esté en la Lista Nominal, marca las credenciales para votar de aquellos que ya votaron y ponen tinta indeleble en el dedo.
- Dos escrutadores: ayuda al secretario, cuenta el número de personas que votaron y clasifica los votos que se sacaron de las urnas.
- Tres suplentes generales: se presentan a las 7:30 horas por si acaso falta uno de los funcionarios propietarios.
Cabe recordar que la mesa directiva de casilla es una autoridad electoral integrada por ciudadanos que tiene como objetivo respetar y hacer respetar la emisión y efectividad del voto. Es importante saber cómo tachar la boleta electoral para que no se anule el voto, así como si es un delito el tomarle foto y compartirla.