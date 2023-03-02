INM localiza a 79 migrantes en hoteles de Tijuana, Baja California

Fueron localizados 79 migrantes en condiciones de hacinamiento en dos hoteles y un motel de la ciudad de Tijuana, Baja California, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de un comunicado.

El documento detalla, que en un primer hotel fueron ubicados 15 migrantes; en un segundo inmueble 15 más, y en un tercero 49.

De los migrantes rescatados, 35 son originarios de Mauritania; 16 de Afganistán; nueve de Ecuador que conformaban dos núcleos familiares; siete de Colombia; cinco de Nicaragua; cuatro de Eritrea; dos del Congo, y uno de Angola.

Menores de edad no acompañados bajo tutela del SDIF

Los nueve ecuatorianos que viajaban en familia quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (SDIF) en la entidad, y en el caso de los restantes 70 migrantes, todos mayores de edad, se iniciará el proceso administrativo correspondiente para determinar su situación jurídica en el país.

#Comunicado 🗞️| @INAMI_mx -en coordinación con @gesibc- identificó a 79 personas extranjeras que se encontraban en condiciones de hacinamiento en cuartos de hoteles en #Tijuana, Baja California. https://t.co/uUiXiHiku8 pic.twitter.com/M65BemMLen — INM (@INAMI_mx) March 2, 2023

INM Identifica 149 Migrantes que cruzaban México en Autobús

El pasado 24 de febrero de 2023, en Veracruz, fueron localizados por el INM 149 migrantes con situación irregular de diferentes nacionalidades que viajaban en un autobús turístico de Tapachula, Chiapas hacia la Ciudad de México.

Se informó que ninguno de los pasajeros acreditaron su estancia regular en México, motivo por el cual fueron trasladados a oficinas del INM.

Del total de las personas migrantes, 139 son originarios de Guatemala, de los cuales 18 son menores de edad no acompañados, cuatro de Ecuador, dos provenientes de India, dos de Honduras y dos más de El Salvador.

