Abandonan camioneta tras presunto intento de asalto en colonia Tacubaya

Una intensa movilización por parte de servicios de emergencia se registró minutos antes de las doce del medio día de este jueves, después de que autoridades recibieran el reporte de una persona lesionada por impacto de arma de fuego en calles de la colonia Tacubaya.

Los hechos tuvieron como escenario la incorporación hacia Puente de la Morena procedente del Viaducto Miguel Alemán, lugar donde una camioneta compacta se impactó en contra del muro de contención; sin embargo, no se encontró a ningún tripulante al interior.

#CDMX | "¿Van a venir a rematarlo o qué ching4d0$?"



Testigo narra un presunto intento de asalto en #Tacubaya; la #víctima resultó herida de la cabeza y abandonó su vehículo.



¡Esto fue lo que dicen que sucedió!https://t.co/vSUI8cELHg pic.twitter.com/TbVAPJJRrY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

Versiones de testigos señalaron que el conductor resultó lesionado por arma de fuego luego de que un grupo de tres motocicletas con dos tripulantes cada una intentarán despojarlo de su vehículo, fue en el forcejeo cuando el presunto responsable accionó el arma de fuego hiriendo al conductor.

Tras este hecho, los responsables huyeron, sostuvieron testigos al equipo de Fuerza Informativa Azteca. Por su parte, ambulancias adscritas a Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo arribaron al sitio, al no encontrar lesionado alguno se retiraron del sitio. Policías del sector Tacubaya acordonaron el sitio mientras operadores del C5 realizaron un cerco virtual para tratar de esclarecer lo sucedido.

Afectado salió corriendo y sangrando del vehículo, según testigos

Un testigo destacó a Fuerza Informativa Azteca, que el hombre agredido salió del vehículo sangrando de la cara y corrió hacia el mercado próximo. "Los que venían en la moto, el otro se volvió a subir y se fueron para allá".

Asimismo, destacó que el dueño del vehículo no apareció, pues salió corriendo por el pánico de ser agredido.

Hombre asalta con pistola de juguete y huye en bicicleta de la víctima

Un hombre asaltó con pistola de juguete y después huyó en su bicicleta para huir; sin embargo, fue detenido. Esto ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle Zacahuitzco y la avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Del Carmen, en la Benito Juárez, donde un ciudadano de 36 años de edad circulaba en su bicicleta como cualquier otro día.

