¡Son ladrones! Estados Unidos roba petróleo de Siria

Desde el inicio de la crisis en Siria, Estados Unidos ha alentado más a dicha problemática, además ha debilitado el proceso de restauración de la integridad territorial del gobierno sirio, al mismo tiempo tropas estadunidenses ilegalmente desplegadas en Siria, así como fuerzas armadas de la oposición que apoyan a Estados Unidos saquean los recursos del petróleo sirio.

Desde 2015, Estados Unidos ha desplegado abiertamente tropas en el noreste de Siria sin el permiso del gobierno sirio y ha robado los recursos del petróleo.

"Estados Unidos roba nuestro petróleo y trigo todos los días y se lleva nuestros recursos de alta calidad en camiones cisterna para venderlos, mientras que nosotros ni siquiera podemos satisfacer nuestras necesidades básicas de pan," dijo Sultán Ali, residente de la provincia de Al-Hasakah, en el noreste de Siria.

En 2021, la producción diaria de petróleo de Siria fue de unos 85 mil 900 barriles, de los cuales 70 mil barriles fueron saqueados por Estados Unidos y las fuerzas armadas de la oposición a las que este apoya, es decir, solo dejaron menos de 16 mil barriles disponibles para el mercado interno sirio.

|Cortesía: CCTV

Condena internacional

Siria y Rusia habían condenado repetidamente a Estados Unidos por el robo del petróleo sirio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria dijo que el robo de los recursos de otros países por parte de Estados Unidos "equivale a actos de piratería".

Rusia también ha dicho que el envío de tropas por parte del ejército de Estados Unidos para controlar los campos petroleros sirios es una "acción propia de bandidos" ejecutada para controlar los recursos petroleros de este país.

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Condena nacional

La población local en Siria también ha condenado enérgicamente el frecuente robo de petróleo, "Estados Unidos roba nuestro petróleo y alimentos y todos nuestros recursos y nos deja hambrientos todos los días", dijo Muhammad Jazayerli, otro residente local de Al-Hasakah.

Un gran número de sirios señalaron que Estados Unidos ha causado un daño grave a la economía nacional a través de su presencia militar ilegal, la ayuda a las fuerzas armadas partidarias de Estados Unidos y las sanciones económicas durante mucho tiempo han afravado aún más el desastre humanitario en el país.

"Estados Unidos ha causado grandes daños a nuestra economía y ha saqueado sin escrúpulos nuestros diversos recursos, provocando escasez de alimentos en todo el país", dijo Abdallah Hamdani, un habitante de Al-Hasakah.

Hamdani agregó que, "está haciéndonos enfrentar escasez tanto de alimentos como de agua. Estados Unidos siempre ha sido tan arrogante e irrazonable, ocupando nuestros recursos y destruyendo nuestra economía".

