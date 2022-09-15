Tras dos años de actos con restricciones sanitarias por COVID-19, se retoman a plenitud las celebraciones de las Fiestas Patrias para no perder la costumbre, un año más de dar el grito.

La Embajada de México conmemora en Madrid el CCXII Aniversario del inicio de la Independencia, con la celebración del Grito de Independencia y la ceremonia Cívica frente al monumento a Miguel Hidalgo, ambos actos encabezados por el embajador Quirino Ordaz Coppel, después de dos años de restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Mexicanos celebran Fiestas Patrias en España

En la noche del 15 de septiembre en la Plaza de Chamberí de esta ciudad, se dieron cita miles de mexicanos y amigos de México para participar en la celebración a cargo de Quirino Ordaz del Grito de Independencia, así como disfrutar de la presentación estelar del Mariachi Sol de México, con los cantantes Andrea Currello y Arcelus, y el ballet folklórico Leyendas de México.

👊🏼 para no perder la costumbre, un año más de dar el grito! pic.twitter.com/cTzRDACcF5 — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) September 15, 2022

Asimismo, como cada 16 de septiembre, la Embajada convoca a la ceremonia cívica conmemorativa del inicio de la gesta por la Independencia de México en el Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en el Parque del Oeste, en Madrid. El embajador, acompañado de autoridades locales y cuerpo diplomático acreditado en España, coloca una ofrenda floral al Padre de la Patria y monta guardia de honor con los himnos nacionales de México y España, interpretados por la Banda de Música Policía Municipal de Madrid.

México y España cumplen en 2022, 45 años de relaciones diplomáticas, luego de que el 28 de marzo de 1977, ambos gobiernos formalizaran su reanudación.

