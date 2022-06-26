Regresan los ataques rusos contra Kiev, capital de Ucrania

Misiles rusos alcanzaron el domingo un bloque de apartamentos y un jardín de niños en la capital de Ucrania, Kiev, en ataques que el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó como "barbarie"mientras los líderes mundiales se reunían en Alemania para discutir nuevas sanciones contra Moscú.

Hasta cuatro explosiones sacudieron el centro de Kiev durante la mañana, en el primer ataque de este tipo contra la ciudad en semanas. Dos explosiones más se escucharon en las afueras del sur de la ciudad más tarde, dijo un reportero de Reuters.

This is what you get when you mess with brave Ukrainian people.



There is a unique exhibition in the city center. Those are burnt out Russian tanks, APCs, and other military machines.



They were meant to kill and destroy us, but perished amidst the fierce Ukrainian resistance. pic.twitter.com/PpZRm3XOib — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) June 25, 2022

"Los rusos atacan Kiev nuevamente. Los misiles dañaron un edificio de apartamentos y un jardín de niños", dijo AndriyYermak, jefe de la administración del presidente.

Un fotógrafo de Reuters vio un gran cráter de explosión junto a un patio de recreo en un jardín de infantes privado que tenía las ventanas rotas.

El jefe de policía de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo en la televisión nacional que cinco personas resultaron heridas y la policía dijo más tarde que una persona murió.

Mientras el conflicto territorial más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial entra en su quinto mes, la alianza occidental que apoya a Kiev comenzó a mostrar signos de tensión a medida que los líderes se preocupan por el creciente costo económico, incluido el aumento de los pre cios de los alimentos y la energía.

La vida en Kiev había vuelto a la normalidad

La vida había vuelto a la normalidad en Kiev después de quela feroz resistencia detuviera los avances rusos en la primera fase de la guerra, aunque las sirenas de ataque aéreo suenan regularmente en toda la ciudad. No ha habido bombardeos graves en Kiev desde principios de junio.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que el ataque del domingo destruyó parcialmente un edificio de apartamentos de nueve pisos en el histórico distrito Shevchenkivskiy del centro de Kiev y provocó un incendio.

"Hay gente bajo los escombros", dijo Klitschko. "Han sacadoa una niña de siete años. Está viva. Ahora están tratando de rescatar a su madre".

Un portavoz de la fuerza aérea ucraniana dijo que el ataque se llevó a cabo con entre cuatro y seis misiles de largo alcance disparados desde bombarderos rusos a más de 1.000 kilómetros de distancia en la región sureña rusa de Astrakhan.

Añadió que algunos de los misiles lograron ser derribados.