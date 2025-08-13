Inundación deja más de 200 casas bajo el agua en Celaya, Guanajuato

La madrugada de este martes 12 de agosto, los habitantes de la colonia Cuauhtémoc, en Celaya, Guanajuato, fueron sorprendidos por una fuerte inundación que dejó más de 200 viviendas afectadas. El agua alcanzó niveles de hasta un metro con 20 centímetros, sumergiendo muebles, electrodomésticos, ropa y vehículos.

De acuerdo con Protección Civil y Bomberos, el desastre fue provocado por el taponamiento del dren de Labradores, ubicado a un costado de la colonia, lo que ocasionó su desbordamiento y por consecuencia las severas inundaciones en las calles y casas.

Guadalupe Flores, una de las afectadas, relató que el agua comenzó a entrar alrededor de las dos de la mañana, destruyendo gran parte de su patrimonio. “Mis muebles eran nuevos y se echaron a perder… alcanzamos a subir el refrigerador cuando ya estaba flotando”, dijo.

Pérdidas millonarias y familias desesperadas en Celaya

Salomón Ocampo, director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, informó que son cerca de ocho calles las que presentan afectaciones graves, con un estimado de entre 200 y 250 casas dañadas. “Tendremos que hacer una evaluación detallada para conocer el alcance real de los daños”, señaló.

El impacto emocional ha sido profundo para muchas familias. Don José Delfino, otro vecino de la colonia, expresó su frustración: “Lo que te costó muchos años, en un ratito lo pierdes… y para volver a levantarse está difícil, pero hay que seguir adelante”.

Los vecinos se enfrentan ahora a la pérdida de muebles, ropa, alimentos y documentos importantes, mientras esperan que el nivel del agua baje para iniciar la limpieza y recuperación.

Autoridades prometen apoyo a los afectados de la colonia Cuauhtémoc en Celaya

El gobierno municipal anunció que brindará apoyo a las familias una vez que el agua descienda, para realizar un censo y tener un balance real de las pérdidas. Mientras tanto, brigadas trabajan para liberar el dren taponado y evitar nuevas inundaciones en caso de más lluvias.

La colonia Cuauhtémoc se mantiene en alerta, pues el pronóstico de lluvias para los próximos días podría complicar las labores de recuperación.