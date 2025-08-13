¡Otra vez! Por inundaciones, FES Aragón suspende clases este miércoles

Ante el panorama de lluvias e inundaciones en CDMX y Edomex, la FES Aragón de la UNAM ha anunciado la suspensión de clases presenciales para el 13 de agosto. La medida busca proteger a la comunidad universitaria debido a las afectaciones en las zonas aledañas al campus.

Clases suspendidas en FES Aragón este miércoles

Mediante un comunicado oficial, la Facultad de Estudios Superiores Aragón confirmó que, debido a las fuertes precipitaciones, las actividades académicas presenciales se mantendrán suspendidas mañana, 13 de agosto. La decisión se alinea con la situación de alerta por el temporal que afecta a distintas localidades de la región.

La FES Aragón informó que los trámites de altas, bajas y cambios de grupo serán reprogramados. La nueva fecha se dará a conocer a través de un comunicado. Se pide a la comunidad mantenerse atenta a los canales de comunicación de la facultad.

Lluvias colapsan la CDMX: Inundaciones en Aragón y colonias cercanas

Este martes 12 de agosto de 2025, la CDMX enfrenta lluvias intensas con pronóstico de granizo y descargas eléctricas, acompañadas de una alerta amarilla por fuertes precipitaciones en toda la capital. Se esperan entre 20 y 50 milímetros para los próximos días, con incremento posible entre el 14 y 15 de agosto.

Las fuertes lluvias han afectado el servicio de transporte y diversas vialidades en la ciudad, provocando inundaciones y encharcamientos fuertes. En la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en San Juan de Aragón, se registraron inundaciones importantes, con calles como la 1517 y avenida 412 anegadas por la lluvia de la madrugada, alcanzando niveles de agua de hasta 20 centímetros.

¡Tláloc colapsa la CDMX! Las fuertes lluvias ha provocado no solo caos vial, sino también afectaciones en viviendas y ha requerido la intervención de cuerpos de emergencia para desaguar las zonas afectadas. Las autoridades han recomendado a la población evitar actividades al aire libre y tomar precauciones ante la tormenta eléctrica y el mal clima derivado de las precipitaciones.