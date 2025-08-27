VIDEOS: Rescatan a mujer de las inundaciones en Zacatecas; lluvias arrasan todo a su paso

Zacatecas vivió intensas lluvias la tarde de este martes 26 de agosto, que dejaron encharcamientos, vehículos varados e inundaciones en varios puntos de la zona conurbada.

Entre los daños más fuertes también se reportaron derrumbes en casas y fincas del centro del centro de la ciudad, donde las calles se transformaron rápidamente en ríos

Rescatan a mujer en Zacatecas; daños por las lluvias

Protección Civil de la entidad dio a conocer el rescate de una mujer, quien se quedó atrapada en un camión varado en el Puente Santa Rita, en el municipio de Guadalupe.

Mientras que en la capital, el fraccionamiento Lomas del Valle y en las calzadas Revolución Mexicana y Héroes de Chapultepec, varios autos quedaron varados por las abnegaciones.

⚠️ La tarde de este martes se registraron encharcamientos en distintas partes del bulevar metropolitano en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, derivado de las fuertes lluvias; conduzca con precaución 🚗. pic.twitter.com/NjaCuNmAEY — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) August 26, 2025

Además, en el Centro Histórico, una finca abandonada sufrió desprendimiento de ladrillos en su pared trasera, y se reportaron derrumbes parciales en viviendas cercanas.

#Vídeo 🌧️🚘 || Fuertes #lluvias causan severas afectaciones esta tarde en #Zacatecas.



Hay calles inundadas, vehículos varados y corrientes de agua que arrastran todo a su paso.



📹 RRSS#Nacional #Clima pic.twitter.com/Llq5Ftbvyh — Faro Digital Noticias (@farodigitalpue) August 27, 2025

México bajo el agua: Desde socavones a inundaciones

Aunque Zacatecas fue uno de los más afectados durante este martes, otras entidades del centro del país también han registrado daños por las precipitaciones.

En Hidalgo, el desbordamiento del río Tepeji dejó fuera de operación la central de autobuses del municipio y afectó a al menos 500 personas, que tuvieron que caminar metros más adelante para abordar los camiones.

En Aguascalientes, la lluvia reblandeció la tierra y formó un mega socavón en la Avenida Profesor Edmundo Gámez, en Calvillo, lo que mantiene en alerta a los vecinos.

Socavón en Calvillo

Vecinos de Calvillo en alerta: un socavón sobre la Av. Profesor Edmundo Gámez crece con las lluvias y amenaza casas y banquetas. ⚠️🏚️#Aguascalientes #Calvillo #Socavón #Vecinos #Obras pic.twitter.com/TgudUWEDtK — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) August 26, 2025

Mientras que en Querétaro, se mantienen los trabajos de limpieza tras las lluvias que dejaron decenas de casas dañadas y con muebles inservibles por el lodo. Hasta el momento se sabe que 3 personas perdieron la vida al ser arrastrados por la corriente y varias personas tuvieron que ser desalojadas.

Recomendaciones de Protección Civil ante la temporada de lluvias

Con lluvias atípicas en casi todo el país, autoridades y Protección Civil piden a la ciudadanía seguir ciertas recomendaciones para evitar fatales accidentes:

