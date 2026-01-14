Irán envía carta a la ONU; denuncia “incitación a la violencia” por parte de Trump

Este martes 13 de enero de 2026, el gobierno de Irán decidió llevar su conflicto con Estados Unidos al más alto nivel internacional. El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, envió una carta urgente al Secretario General, António Guterres, denunciando que el presidente Donald Trump está interfiriendo de forma peligrosa en sus asuntos internos.

Según el documento, las recientes declaraciones de Trump en redes sociales, donde animaba a los manifestantes iraníes a "tomar el control de sus instituciones", no son solo palabras, sino un llamado directo a la violencia y una amenaza contra la soberanía del país.

U.S. fantasies and policy toward Iran are rooted in regime change, with sanctions, threats, engineered unrest, and chaos serving as the modus operandi to manufacture a pretext for military intervention. This playbook has failed before. The Iranian people will defend their… pic.twitter.com/aBvww5JqWQ — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 13, 2026

El mensaje de Trump que provocó la carta a la ONU

La furia de Teherán se desató tras una publicación de Trump en la que escribió: "Patriotas iraníes, sigan protestando... ¡tomen sus instituciones! La ayuda viene en camino". Para Irán, este mensaje es una prueba clara de que Washington busca desestabilizar al gobierno desde adentro.

En su carta a la ONU, el embajador calificó estas declaraciones como "temerarias" y aseguró que violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas , que prohíbe a los países meterse en los problemas internos de otros Estados.

"Ustedes son responsables": Irán lanza acusaciones por las vidas perdidas

Irán no solo se quejó de las palabras de Trump, sino que repartió culpas por la violencia en las calles. En el texto enviado a Guterres, el gobierno iraní afirmó que tanto Estados Unidos como Israel tienen una responsabilidad legal directa por la pérdida de vidas civiles, especialmente de jóvenes.

Aseguran que esta campaña de "máxima presión" y sanciones económicas tiene como único fin forzar un cambio de régimen, provocando el caos social y económico que hoy tiene al país en vilo.

- Periodista: "Irán afirma que tomará represalias en caso de ataques estadounidenses..."



+ Trump: "Sí, Irán dijo eso la última vez que los hice estallar su capacidad nuclear, que ya no tienen, así que... será mejor que se comporten". pic.twitter.com/f8ZTwwz88M — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 13, 2026

Últimas declaraciones de Trump: "Mejor que se comporten"

Mientras la carta llegaba a la ONU, Donald Trump no mostró señales de retroceder. Al ser cuestionado por la prensa sobre las advertencias de represalias por parte de Teherán, el mandatario estadounidense desestimó las amenazas.

Trump recordó que Irán ya no tiene capacidad nuclear y lanzó una advertencia seca y directa: "Mejor deberían comportarse". Para el presidente, las protestas en Irán son una señal de debilidad del régimen, y ha dejado claro que su administración no dejará de presionar hasta ver resultados.

Irán hace llamado urgente al Consejo de Seguridad

Ante lo que consideran una "amenaza de uso de la fuerza", Irán exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que cumpla con su responsabilidad y condene públicamente las acciones de Estados Unidos. Pidieron a todos los países miembros que no se unan a la retórica de Washington y advirtieron sobre posibles "errores de cálculo" que podrían llevar a una agresión militar directa.