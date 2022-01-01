Israel aplica cuarta dosis de vacuna contra Covid-19

Israel inicia campaña para aplicar una cuarta dosis de vacunas contra Covid-19 para personas que pertenecen a grupos de alto riesgo, con la finalidad de atenuar los efectos de la nueva ola de contagios.

De acuerdo con el gobierno de Israel, el país realizó hace unas semanas un estudio sobre si una cuarta dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer/BioNTech sería efectiva contra Omicron, la nueva variante del Covid-19 descubierta recientemente en Sudáfrica.

Sin embargo, los resultados del estudio están pendientes, por lo que una decisión final sobre extender la aplicación de una cuarta dosis al resto de la población en Israel, aún queda en el aire.

|Reuters

Ante ello, el Ministerio de Salud de Israel informó que la cuarta dosis de de la vacuna contra Covid-19 se limitará a los trabajadores de hospitales que combaten el virus, a personas mayores de 60 años y aquellos con sistema inmunológico comprometido, como enfermos con cáncer o receptores de trasplantes de órganos.

Israel fue el país más rápido en implementar las vacunas iniciales hace un año y se convirtió en uno de los primeros en lanzar un programa de refuerzo después de observar que la inmunidad disminuyó con el tiempo.

Sus políticas sobre refuerzos están siendo vigiladas de cerca por otras naciones, incluido Estados Unidos, que también están considerando cuándo ofrecer dosis adicionales.

Israel incluyó a México en lista roja por Covid-19

La semana pasada, Israel incluyó a México en una lista roja de países que tienen prohibida la entrada al país por altos niveles de contagios de Covid-19. Dicha lista también incluye a Estados Unidos, Inglaterra y Canadá.

Israel cerró sus fronteras para muchos extranjeros luego de la aparición de la variante Omicron, sin embargo, el país registra un aumento de casos Covid-19 pese a una exitosa campaña de vacunación, ante ello, tomaron la decisión de poner una cuarta dosis de vacuna a la población de mayor riesgo.

