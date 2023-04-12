Japón pide a habitantes de Hokkaido buscar refugio por misil balístico norcoreano

El gobierno de Japón emitió una alerta a los habitantes de la región de Hokkaido para pedirles que buscaran refugio debido al lanzamiento de un misil balístico por parte de Norcorea y que iba a golpear la zona a las 8:00 (tiempo local).

La redes sociales de OSINTdefender describió que el misil lanzado desde Corea del Norte permaneció en el aire durante 35 minutos y se esperaba que atacara en la región Hokkaido ubicada al norte de Japón.

Todos los canales de televisión de Japón transmitieron la alerta en Hokkaido, pidiendo a los habitantes refugiarse porque se esperaba que el cohete cayera en la zona "en cualquier momento". Casi en seguida comenzaron a sonar las sirenas de ataque aéreo.

TV Channels across Japan are Broadcasting the Alert for the Hokkaido Region of Northern Japan urging Citizens to “Get to Shelter” due to a North Korean Ballistic Missile that is expected to land in or near the Region any minute. pic.twitter.com/Ohd1Rm9MQh — OSINTdefender (@sentdefender) April 12, 2023

“Evacúe inmediatamente. Evacúe inmediatamente. Refúgiese en un edificio o bajo tierra inmediatamente. Un misil podría caer en el área de Hokkaido alrededor de las 08:00”, fue el mensaje que apareció en redes sociales y las pantallas de televisión del país asiático.

"El gobierno japonés afirma que los 'múltiples misiles balísticos' lanzados desde Corea del Norte fueron aerotransportados, no solo un misil individual como se informó inicialmente", confirmaron las autoridades a través de redes sociales.

Footage of civil protection sirens sounding in Hokkaido following North Korean missile launch pic.twitter.com/PD7OUTTEJh — Faytuks News Δ (@Faytuks) April 12, 2023

A través de Twitter, el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón emitió una alerta “a cualquier aeronave que vuele actualmente sobre Japón para que tenga cuidado con el misil balístico de Corea del Norte posiblemente aerotransportado cerca de la isla de Hokkaido”.

Japón levanta alerta sobre misil balístico norcoreano en Hokkaido

Minutos más tarde, la Guardia Costera de Japón informó que el misil balístico lanzado por Norcorea aterrizó frente a la costa del país, por lo que ya no había temor de que cayera sobre Hokkaido y levantó la alerta de emergencia, las sirenas de ataque aéreo también se apagaron.

The Evacuation Order and Air Raid Alert for the Island of Hokkaido has been Lifted. — OSINTdefender (@sentdefender) April 12, 2023

"Se ha levantado la orden de evacuación y la alerta de ataque aéreo para la isla de Hokkaido", compartió la cuenta de OSINTdefender.

