Jefe de Gobierno, Batres descarta daños a la salud por agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, durante su declaración del día de hoy sábado 13 de abril, habló sobre el avance en la limpieza de cisternas y tinacos de la alcaldía Benito Juárez y descartó que el agua presuntamente contaminada haya causado daños graves a la salud de los vecinos que reportaron semanas atrás un olor a combustible en la red de agua.

Batres dice que avanzan los esfuerzos en la limpieza de cisternas y tinacos

El Jefe de Gobierno destacó que después de diversos estudios se puede afirmar que el agua que se distribuye en la región de la alcaldía Benito Juárez no representa un peligro para la población. Asimismo, el pozo Alfonso XIII de donde provenía el agua contaminada, ya fue cerrado, por lo que esa agua no se está distribuyendo a ninguna colonia. Agregó que el olor reportado en los últimos días ya no se percibe en algunos domicilios.

Sin embargo, en algunas casas y edificios aún persiste el aroma, ya que todavía no se desaloja el agua afectada de las tuberías. Por lo que remarcó la importancia de mantener la limpieza de cisternas y tinacos en la alcaldía Benito Juárez. Esto, como un esfuerzo por garantizar el suministro de agua potable de calidad y prevenir enfermedades relacionadas con la contaminación del agua reportada en las últimas semanas.

El Gobierno de la Ciudad de México avanza en la limpieza de cisternas y tinacos en Benito Juárez. El pozo Alfonso XIII fue cerrado hace cinco días. En el centro de mando sigue disponible la atención médica y agua potable para las y los vecinos que lo soliciten.

Agradezco el apoyo… pic.twitter.com/36FXxMyCaI — Martí Batres (@martibatres) April 14, 2024

Batres subrayó que esta medida es fundamental para salvaguardar la salud pública y promover hábitos higiénicos en la población. Además, se anunciaron programas de concientización y apoyo para que los ciudadanos puedan realizar estas tareas de limpieza de manera efectiva y segura.