Joe Biden aterrizará en el AIFA para Cumbre de Líderes de América del Norte

Durante la tarde de este jueves, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finalmente sí aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para acudir a la Cumbre de Líderes de América del Norte, luego de que trascendiera su intención de llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

La llegada del mandatario norteamericano ocurrirá el próximo domingo 8 de enero y aseguró que será bienvenido en México:

"Actualización de la Cumbre de Líderes de América del Norte: el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará el domingo 8 de enero por la tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Será bienvenido a México!!", afirmó Marelo Ebrard mediante su cuenta de Twitter, con motivo de la reunión que protagonizarán el presidente Andrés Manuel López Obrador, el propio Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Actualización de la Cumbre de Líderes de América del Norte : el Presidente de los Estados Unidos , Joe Biden, llegará el domingo 8 de enero por la tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Será bienvenido a México!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 5, 2023

Este anuncio se da mientras las autoridades mexicanas trasladadan a Ovidio Guzmán "El Ratón", hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, procedente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

¿Cuándo es la Cumbre de Líderes de América del Norte?

Es en la capital mexicana donde se llevará a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, programada a partir del 9 y hasta el 11 de enero, días en los que se sostendrán diversas reuniones con ambos presidente y con motivos principalmente comerciales, fronterizos y de seguridad, además de otros temas, como de educación, cambio climático y laborales, entre otros.

Un par de días las autoridades estadounidenses habían informado que el avión presidencial estadounidence, el Air Force One, había decidido aterrizar en el aeropuerto capitalino, a pesar de la invitación realizada por AMLO a los dos presidentes. Finalmente Ebrard confirmó el cambio de planes y los dos mandatarios llegarán al AIFA para la X Cumbre de Líderes norteamericanos.