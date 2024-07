Casa Blanca aclara si Joe Bide podría declinar su candidatura, ¿qué dijo?

Luego de la preocupante presentación de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en el debate del jueves pasado con el exmandatario Donald Trump, y de los fuertes rumores que indican que él mismo podría declinar su candidatura si no logra revertir la imagen mostrada la semana pasada, a la Casa Blanca no le quedó de otra que jugar a la defensiva.

“En primer lugar, quiero decir que entendemos las preocupaciones. Lo entendemos. El presidente no pasó una gran noche”, dijo Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca.

Joe Biden, ¿casi se queda dormido en durante el debate con Trump?

Según el diario The New York Times, un funcionario muy cercano al gobierno demócrata, que por supuesto habló cubierto bajo el anonimato, aseguró que el Presidente está consciente del desafío que enfrenta.

Sabe que un par de episodios como el del jueves pasado, dejarían prácticamente en la lona sus posibilidades de reelección.

“Simplemente sentí que era importante hablar de la manera más respetuosa posible y decir que esto no se trata de una noche”, ha expresado Lloyd Doggett, legislador demócrata.

El periódico The New York Times fue aún más específico, dijo que Joe Biden habría dicho que no escuchó a su equipo y que encima, casi se queda dormido en el escenario cuando se enfrentó a Donald Trump durante el debate presidencial el jueves 27 de junio pasado.

¿Quién podría hacerle frente a Donald Trump en las elecciones de EU?

La tensión es latente. Según la última encuesta realizada por la cadena de noticias CNN, cualquier representante demócrata perdería contra el expresidente Donald Trump.

La lista incluyó a la vicepresidenta Kamala Harris; al gobernador de California, Gavin Newsom; a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer e incluso al propio Joe Biden.

La agencia de noticias Reuters también aplicó su propia consulta, pero fue más allá porque según sus números, la única demócrata capaz de vencer a Donald Trump en una elección y con posible margen de 50 contra 39 sería Michelle Obama.