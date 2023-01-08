Jill Biden llegó a México y aterrizó en el AICM; la recibió Beatriz Gutiérrez

Previo a la llegada del presidente Joe Biden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, aterrizó en la CDMX a las 16:45 horas, concretamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida por Beatriz Gutiérrez Müller y cerca de lo que era conocido como el hangar presidencial.

A diferencia del mandatario norteamericano, quien finalmente sí aceptó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de llegar al AIFA, Jill Biden llegó directamente a la CDMX, específicamente al Hangar Militar número 19, donde se activó el protocolo de seguridad correspondiente por elementos estadounidenses y mexicanos.

Horas antes la Casa Blanca confirmó que la primera dama de EU se uniría a Joe Biden en su viaje por México, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte con AMLO y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde entablará distintos temas correspondientes con su agenda.

Jill Biden llegó a México y aterrizó en el AICM; fue recibida por Beatriz Gutiérrez Müller|RAQUEL CUNHA/REUTERS

De acuerdo Vanessa Valdivia, jefa de prensa de Jill Biden, el objetivo es continuar con el impulso de su "programa sustancial e independiente" respecto a las "conexiones culturales compartidas", informó en entrevista con CNN, además de seguir con su trabajo "para empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo", sentenció.

Ya en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente AMLO, la recibió con un ramo de flores y un abrazo correspondido, además de contar con la presencia de Esperanza Salazar, esposa del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Las tres conforman una parte de la delegación que en el marco de la Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Jill Biden, primera dama de EU, fue a la Basílica de Guadalupe

La primera parada de Jill Biden tras aterrizar directo en el AICM de la Ciudad de México fue visitar la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México, acompañada también por Gutiérrez Müller y con un dispositivo de seguridad desplegado a su alrededor.