La nueva película de Johnny Depp recibe una gran ovación en el festival de Cannes

La película "Jeanne du Barry" protagonizada por Johnny Depp, recibió una ovación de siete minutos en el festival de Cannes, uno de los festivales de cine de mayor renombre a nivel mundial que se enfoca particularmente en películas independientes.

Johnny Depp volvió a sus épocas de celebridad cuando firmó autógrafos y se tomó fotos con sus fans antes del estreno de la película de apertura del Festival de Cine de Cannes "Jeanne du Barry", que marca el primer papel importante del actor desde el juicio por difamación contra Amber Heard.

En la Riviera Francesa se vio a los fans enarbolando carteles en los que se leía "Felicidades, Johnny" y "Lo sentimos" con un corazón.

“Hay que centrarse simplemente en el hecho de que, en primer lugar, es un milagro conseguir que se haga una película que te interesa”. Ahí ganas”. Johnny Deep

Johnny Deppinterpreta al rey Luis XV en "Jeanne du Barry", dirigida y protagonizada por la actriz y directora francesa Maïwenn Le Besco, conocida como Maïwenn, en el papel de la cortesana francesa Madame du Barry, que ascendió en la escala social de Versalles hasta convertirse en la favorita del rey.

La película en francés, que aún no tiene fecha de estreno para Norteamérica, marca el inicio de un regreso para el actor de "Piratas del Caribe", que ha hecho pocas apariciones en cine o televisión desde que concluyó su juicio en junio de 2022.

Johnny Depp en el festival de Cannes 2023

El director del festival, Thierry Fremaux, dijo el lunes que desconocía la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos y que, dado que no se le había prohibido actuar, no había razón para no incluir la película.

El festival hizo honor a su glamurosa reputación con un desfile de estrellas, entre ellas Mads Mikkelsen, una Helen Mirren de pelo azul y Uma Thurman, que desfilaron por la alfombra roja.

Michael Douglas, acompañado por su esposa, Catherine Zeta-Jones, y la hija de ambos, no se detuvo a firmar autógrafos mientras se dirigía al Gran Teatro Lumiere, donde el actor de 78 años recibió una Palma de Oro honorífica.

Catherine Deneuve, icono del cine francés de 79 años, que adorna el cartel del festival de este año, también fue invitada a subir al escenario para hablar con los invitados.

"Jeanne du Barry" protagonizada por Jhonny Depp

"Jeanne du Barry" cuenta la historia de Jeanne Bécu, condesa de Barry, conocida como Madame du Barry, que fue amante del rey Luis XV. Era una joven de origen humilde que ascendió a la corte francesa.

La cinta navega en el reinado del monarca francés y en el ascenso de la condesa Du Barry, quien gracias a su encanto e inteligencia logró formar parte de la corte. Pero también rescata el momento en el que Jeanne Bécu tuvo que abanadonar Versalles después de que su protector muriera. Jeanne Du Barry está basada en un releato real, que se remonta al año de 1700.

La victoria de Johnny Deep tras el escándalo con su expareja

Johnny Depp obtuvo una victoria casi total de un jurado estadounidense en su lucha por difamación con su ex esposa y actriz Amber Heard, al concederle los jurados más de 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Menos de dos años antes, Johnny Depp había perdido una demanda por difamación en Gran Bretaña contra el tabloide Sun, que le llamaba "maltratador de mujeres". Poco después, Johnny Depp fue retirado de la franquicia cinematográfica "Fantastic Beasts", un spinoff de "Harry Potter".

