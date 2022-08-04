VIDEO: Joven es atropellado por camión tras pelea en Brasil

En Brasil, un joven casi muere atropellado por un camión tras protagonizar una pelea callejera. El hecho ocurrió en mayo pasado y el momento se volvió viral en redes sociales debido a lo impactante del accidente.

De acuerdo con las imágenes, el joven iba caminando por la banqueta, de pronto chocó contra dos sujetos que caminaban en sentido contrario a la víctima. El hombre se volteó para reclamar por el empujón.

Los involucrados se hicieron de palabras, el joven dio un par de pasos para acercarse al otro sujeto, sin embargo, éste lo recibió con una patada en el pecho que lo hizo perder el equilibrio y cayó sobre la avenida.

En ese momento pasó un camión y el joven quedó debajo de las llantas, ante la sorpresa de todos los que se encontraban cerca.

Joven sobrevive después de ser atropellado por un camión

De acuerdo con medios locales, el joven presentó heridas graves después de ser atropellado por un camión, por lo que pasó 27 días en terapia intensiva, no obstante, sobrevivió al terrible accidente.

En tanto, el sujeto que lo empujó se entregó a las autoridades tres días después del accidente. En sus declaraciones afirmó que no conocía a la víctima, y que el acto no fue premeditado.

Aseguró que fue el joven atropellado quien inició la pelea y él respondió para defenderse, sin imaginar que una riña callejera casi terminó en la muerte de una personas.

