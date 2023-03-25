Esta es la lista de aspirantes a consejeros del INE mejor evaluados en todo el proceso

Este viernes 24 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó la lista de los finalistas a aspirantes a consejeros del órgano electoral y mejor calificados en todo el proceso.

La lista da a conocer a los 20 finalistas por el cargo a consejeros electorales, es decir, las cuatro quintetas. A más tardar el domingo 26 de marzo, el CTE deberá enviar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la lista:



Cinco hombres para elegir a un consejero electoral

Cinco mujeres para elegir a una consejera electoral

Cinco hombres para elegir a un consejero electoral

Cinco mujeres para elegir a la presidenta del INE, quien presidirá a Lorenzo Córdova Vianello.

¿Quiénes son los aspirantes a consejeros del INE mejor calificados?

De acuerdo con la lista publicada hoy por el Comité Técnico de Evaluación del INE, algunos de los nombres que sobresalen de los aspirantes a consejeros son:



Alcalde Luján Bertha María

Álvarez Rascón Guadalupe

Barrera Amador Rebeca

Bautista Arreola Lulisca Zircey

Castillo Loza Arturo

Enriquez Estrada Nayma

Espino Claudia Arlett

Forcada Gallardo Diego

Hernández Cruz Armando

Hernández García Jessica

Hernández Morales Luis Alberto

Hinojosa Dieck Miriam Guadalupe

López Vencers Rita Bell

Mejía Naranjo Víctor Humberto

Montaño Ventura Jorge

Ramos Mega César Ernesto

Sandoval Ballesteros Netzai

Taddei Zavala Guadalupe



CTE deberá publicar las entrevistas realizadas a aspirantes a consejeros del INE

Cabe destacar que las entrevistas serán publicadas una vez entregadas a las listas a la Jucopo en el micrositio del CTE y en el Canal del Congreso, a más tardar el mismo domingo 26 de marzo.

Para el miércoles 29 de marzo, la Jucopo deberá elegir de las cuatro listas, la propuesta de cuatro personas para el puesto de consejeros electorales y la consejera presidenta.

El jueves 30 de marzo es el plazo límite para la que la Cámara de Diputados logre un consenso en los cuatro aspirantes a consejeros del INE. Para esto, se necesita mayoría calificada, es decir, los votos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, más los de la oposición.

En dado caso de no llegar a un acuerdo, serán elegidos por insaculación el 31 de marzo, es decir, por sorteo. Si no se realiza este sorteo, la Suprema Corte será la responsable en realizar la designación antes del próximo lunes 3 de abril, fecha en que Lorenzo Córdova Vianello, actual presidente del INE, dejará el cargo.

