¿Quiénes son los aspirantes que integran las 4 quintetas para el Consejo del INE?

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer el domingo 26 de marzo la lista de cuatro quintetas con los 20 finalistas que aspiran a ocupar un cargo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a partir del martes 4 de abril. De una de estas listas también será elegida la persona que ocupará la presidencia del Consejo General, la cual por decisión del Tribunal Electoral deberá ser una mujer.

¿Quiénes están en la quinteta de finalistas para la presidencia del INE?

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió el domingo 26 de marzo las designaciones con las quintetas de aspirantes a consejeros. Entre ellas, destaca la lista con las cinco mujeres que serán consideradas para ocupar la presidencia del Consejo General del INE: Bertha Alcalde, Guadalupe Álvarez, Rebeca Barrera, Zircey Bautista y Guadalupe Taddei.

Bertha Alcalde es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra por la Universidad de Nueva York, en áreas de Derecho Penal y Derechos Humanos. Es hermana de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, e hija de la ex dirigente de Morena, Bertha Luján.

Guadalupe Álvarez, por su parte, es maestra en Administración y Políticas Públicas. Fue funcionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. También es hija de José Álvarez Lima, senador por Morena y actual director del Canal Once.

Guadalupe Taddei es licenciada en Administración Pública. Actualmente funge como presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora y también presidió el Instituto Electoral de ese estado. Es tía de Pablo Daniel Taddei, director de la empresa LitioMx, quien a su vez es hijo de Jorge Luis Taddei, delegado de Bienestar en Sonora.

Zircey Bautista es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es esposa del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo, quien coordinó el proceso de adquisición de los terrenos para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, así como el Programa de Ordenamiento Territorial para los municipios aledaños.

¿Cuáles son los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE?

Entre las tres quintetas para elegir a tres consejeros electorales destacan perfiles como el de Netzaí Sandoval, ex titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. También es hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval.

Netzaí Sandoval fue ubicado en la primera quinteta con Jorge Montaño, quien fue fiscal de Delitos Electorales en Tabasco y es señalado como un hombre cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Uno de ellos podría ser elegido como miembro del Consejo General del INE, en un grupo que se completa con Diego Forcada, Luis Alberto Hernández y Bernardo Valle.

Asimismo, en la segunda quinteta de aspirantes destaca el nombre de Víctor Humberto Mejía, actual consejero electoral de Tabasco y cercano a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).